Stiri pe aceeasi tema

- 'Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila, ca va fi distrus. Iar noi, ca victime ale agresiunii, vom merge in Rai ca martiri. In schimb, ei (agresorii) vor crapa pur si simplu, nu vor avea timp nici sa se pocaiasca', a spus Putin la o conferinta a clubului de discutii Valdai pe tema…

- S-a spus, cu oarecare amabilitate patata de antipatie: nu-i treaba noastra! Oricine e liber sa trudeasca si sa inoveze cum, cu cine si cu citi/cite vrea in patul lui/ei/lor. A fost prea putin. Patul a fost scos la parada, pe strazi si in piete. S-a spus, cu o buna crestere de-a binelea jenata: e greu,…

- Rusia considera ca are dreptul sa decida soarta tarilor vecine si a altor popoare, fie ca este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Georgia sau orice alt stat, a declarat emisarul special al SUA pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, Kurt Volker, intr-un interviu acordat luni postului…

- Parul nedorit nu este doar o problema a societatii moderne si nu reprezinta un standard de frumusete doar in era contemporanta. In Grecia antica acesta era un simbol de statut in societate, iar barbatii doreau ca atunci cand isi ating femeile acestea sa reflecte senzatia oferita de atingerea unei placi…

- Nu este om care sa ajunga in zona Cazanelor Dunarii și sa nu vrea sa vada Chipul lui Decebal din stanca. Cea mai inalta sculptura facuta in munte din Europa atrage și azi zeci de mii de turiști. Oamenii vin, iși fac poze și pleaca. Puțin știu insa ca obiectivul este departe de a fi terminat.Basorelieful…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, a avertizat intr-un interviu acordat Bloomberg ca goana "imorala" dupa protectionism va costa locurile de munca si cresterea economica si exista indicii preliminare ca extinderea barierelor comerciale ar putea afecta economia globala. "Putem…

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…