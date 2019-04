Stiri pe aceeasi tema

- Doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla, a precizat serviciul de ambulanta. Nu sunt indicii ca Partenonul sau alte edificii istorice sa fi fost avariate, a precizat ministrul Culturii. Grecia se confrunta, saptamana aceasta, cu ploi…

- A fost Plan Rosu de interventie, luni seara, in judetul Buzau, ca urmare a unui accident foarte grav ce a avut loc in zona localitatii CA Rosetti. Un microbuz cu 14 persoane la bord a fost lovit de o garnitura de tren. Salvatorii buzoieni si colegii lor de la Braila, veniti in ajutor, au intervenit…

- Un avion de mici dimensiuni operat de o companie aeriana privata a lovit duminica un elicopter, pe aeroportul Tenzing Hillary in timp ce se pregatea sa decoleze intr-o zona de munte in apropiere de Everest, ucigand trei persoane printre care si copilotul, a informat un oficial al aeroportului, scrie…

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit in timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters.Printre persoanele decedate se numara co-pilotul aeronavei și…

- Coliziune puternica in Marea Japoniei. Cel putin 87 de oameni au fost raniti, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-ar fi lovit de o balena. Potrivit autoritatilor nipone, cinci dintre victime se afla in stare grava.

- Cel putin sapte militanti islamisti au fost ucisi si alti 15 membri ai armatei egiptene au fost ucisi sau raniti in urma unei operatiuni a fortelor de securitate in regiunea Sinai din nordul Egiptului, au anuntat reprezentantii armatei, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Klaus…

- O femeie a fost reținuta de poliție, dupa ce opt persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire rezidențiala din vestul Parisului, au anunțat marți autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters. Incendiul a izbucnit intr-o cladire cu opt etaje, aflata pe Rue…

- Cinci oameni au primit ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut pe Autostrada A3 in zona Gilau-Turda. Din primele date, in accident sunt implicate un microbuz cu 8 oameni si un TIR. Microbuzul s-a rasturnat pe carosabil.