"Oameni noi în politică", respinsă de CCR. Anunţul USR: Şi-au arogat, peste lege, atribuţii... "Motivarea deciziei CCR de invalidare a inițiativei „Oameni noi in politica” arata ca cel mai mare proiect civic de reforma electorala din istoria Romaniei a fost blocat, pe de o parte, de reaua-credința a primarilor sau de incompetența unor funcționari din primarii, iar, pe de alta parte, de judecatorii CCR, care și-au arogat, peste lege, atribuția de reatestare a semnaturilor. Motivele invocate de CCR pentru invalidarea unor semnaturi țin exclusiv de primarii, de la lipsa unor ștampile pe listele cu semnaturi la absența unor informații despre persoanele care au atestat semnaturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

