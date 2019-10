Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Japonia, s-a soldat cu moartea a 11 persoane si disparitia altor 12, iar soldatii japonezi au fost mobilizati pentru a ajuta victimele inundatiilor, informeaza AFP.

- Cea mai puternica furtuna inregistrata in Japonia in ultimii 60 de ani, taifunul Hagibis, a ajuns pe teritoriul tarii, in apropiere de Tokyo. Un om a murit dupa ce masina i-a fost rasturnata de vant si mai multe persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a distrus doua case. Milioane…

- Japonia infrunta taifunul Hagibis, care se anunța cel mai puternic din ultimele 6 decenii. Cel puțin o persoana a murit și mai multe au fost ranite. Peste doua milioane de oameni au primit ordine de evacuare imediata.

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Lora și Ionuț Ghenu vor sa faca pasul cel mare, la trei ani de cand a inceput povestea lor de iubire. Artista vrea sa iși invinga teama de casatorie, dupa ce in urma cu cațiva ani a divorțat de Dan Badea și l-a acuzat de agresiune. Vedeta nu se sfiește sa vorbeasca despre frica de a nu mai trece inca…

- Baza de date contine informatiile a peste 419 milioane de utilizatori Facebook, informatii printre care se regasesc numele de utilizator, numarul de telefon, genul si tara de origine. Printre cei peste 419 milioane de utilizatori se numara 133 de milioane de americani, 18 milioane de britanici si…

- Inundatiile provocate de precipitatiile abundente au distrus cel putin 182 de case si au fortat mii de persoane sa-si paraseasca locuintele in orasul Dapchi, din nord-estul Nigeriei, au declarat vineri oficiali locali, citati de Xinhua potrivit Agerpres. Cu toate acestea, nu au fost inregistrate…

- Peste 2.000 de sibieni au ramas luni fara curent, au fost inundate cinci gospodarii si doua masini si au murit 40 de gaini si patru caini in urma inundatiilor care au avut loc in Talmaciu si Talmacel, potrivit bilantului comunicat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Ca urmare…