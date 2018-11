Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters.

- Cinci persoane s-ar fi aflat la bordul elicopterului prabusit langa King Power Stadium, intre care patronul clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si fiica sa, informeaza agentia Reuters, citand surse apropiate gruparii...

- Departamentul american al Justitiei a acuzat o cetateana a Federatiei Ruse ca a jucat un rol-cheie intr-un plan sustinut de Kremlin care viza purtarea unui „razboi al informatiilor“ contra Statelor Unite, inclusiv sa influenteze campania alegerilor de la jumatate de mandat de luna viitoare, relateaza…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat, joi, inculparea a sapte agenti ai serviciilor ruse acuzati de atacuri cibernetice impotriva Statelor Unite si tarilor aliate, vizand inclusiv o centrala...

- Departamentul american al Justitiei a anuntat, joi, inculparea a sapte agenti ai serviciilor ruse acuzati de atacuri cibernetice impotriva Statelor Unite si tarilor aliate, vizand inclusiv o centrala atomica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Numarul doi din Departamentul american al Justitiei, Rod Rosenstein, a dezmintit cu fermitate vineri ca ar fi discutat in 2017 despre posibilitatea indepartarii de la putere a presedintelui Donald Trump, pentru...

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza…