Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a anuntat, luni, ca bugetul de stat pentru anul 2019 ar trebui sa se bazeze pe o inghetare a salariilor in sectorul bugetar, pentru ca majorarea agresiva a salariilor in administratia centrala si locala este una dintre cauzele majore ale cresterii atractivitatii…

- Intrebata de relația pe care o are cu ministrul de Finanțe, Lia Olguța Vasilescu a marturisit ca exista o colaborare foarte buna intre ministerul de Finanțe și ministerul Muncii. ''Nu este nicio problema intre noi. Am o colaborare foarte buna cu ministrul de Finanțe.'', a declarat Lia Olguța…

- ''Intotdeauna, intr-un Guvern, ministerul Muncii cu ministerul de Finanțe ar avea ceva de imparțit. In aceasta situație, in acest Guvern, sa știți ca cei doi miniștri chiar lucreaza foarte bine, va poate confirma și doamna Lia Olguța Vasilescu. Noi discutam. Și astazi am discutat aceasta incercare…

- Petru Mihailescu este primar de 14 ani, dar povesteste ca nu s-a mai confruntat niciodata cu situatia in care se afla acum, aceea de a fi plin de datorii si fara bani pentru salarii si investitii. Edilul Bolvasnitei mai spune ca a ajuns intr-o situatie atat de ingrata, incat apeleaza la prieteni…

- Un proiect de ordonanta de urgenta, publicat de Ministerul de Finante pe 29 septembrie, propune cateva modificari ale Codului Fiscal. Principalele noutati vizeaza extinderea cotei de TVA de 5% la anumite categorii de servicii, reglementari specifice pentru contribuabilii care aplica standardul IFRS…

- Romanii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru un pachet de țigari, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 sau chiar mai devreme. Cauza va fi majorarea accizei la produsele de tutun pana la un nivel minim acceptat de catre Comisia Europeana. Ministerul de Finanțe va publica in perioada…

- Ministerul de Finante va publica in perioada urmatoare noua forma a Codului Fiscal in care vor apare noi valori pentru acciza la tigarete, mai mari decat cele din prezent, au declarat miercuri pentru Digi24.ro reprezentati din industria tutunului. Acestea sunt acum cu doar cateva puncte procentuale…

- Comunicat de presa: Execuția bugetara dupa 8 luni Economia țarii merge bine! Prognozele asumate se indeplinesc, obiectivele macroeconomice corespondente primelor 8 luni ale anului sunt atinse. In cifre absolute, urmare a creșterii PIB, Romania a depașit Grecia și pana la sfarșitul acestui an va depași…