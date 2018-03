Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Valcea a anuntat ca in orașul Berbești, in urma excesului de umiditate din ultima perioada, s-au reactivat doua alunecari de teren. Astfel, in satul Valea Mare, catun Amzulești, alunecarea de teren pune in ...

- Zonele turistice au fost in atenția inspectorilor ISU, in acest sezon. Au fost depistate nereguli pentru care s-au aplicat și sancțiuni. La inceputul acestui an, in Straja șase cabanieri au fost amendați cu 210.000 de lei. Aceștia contesta insa procesele verbale de contravenție și solicita instanței…

- Trei persoane s-au intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a izbucnit marti dimineata intr-un apartament de la parterul unui bloc de locuinte din municipiul Deva, una dintre victime fiind transportata la spital in stare constienta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.…

- Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ doua ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil de un an si jumatate, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- F. T. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a anunțat ca, din cauza depunerilor de gheața pe conductorii electrici, 419 abonați din localitațile Cocoraștii Colț, Buda și Olari, racordați la 15 puncte de transformare, au ramas…

- Codul Portocaliu de polei emis și in județul Ialomița pentru ziua de duminica, 18 martie 2018, a facut victime pe șoselele acoperite cu gheața. Opt persoane, dintre care doua in stare grava, au ajuns la spitale in ultimele ore. Paramedicii SMURD și echipajele de descarcerare ale Inspectoratului pentru…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- Statistica incendiilor din ultimii ani arata ca in aceasta perioada se inregistreaza cel mai ridicat numar de arderi necontrolate datorita actiunilor de igienizare a terenurilor de vegetatia uscata. Arderile necontrolate a vegetatiei uscate au provocat in anii anteriori mai multe cazuri in care s-au…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- UPDATE Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis inchiderea unei portiuni de drum pe DN 10, din cauza faptului ca apa a ajuns foarte aproape de partea carosabila. De asemenea, este foarte posibbil ca in zona respectiva apele sa creasca, iar circulatia ar deveni imposibila.…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- In perioada 9.03.2018, ora 08.00 - 11.03.2018, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- Incendierea resturilor vegetale in scopul igienizarii terenurilor este interzisa, daca nu se respecta prevederile legale, atrag atentia reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor. Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu completarile…

- In data de 07 martie, locuitorii judetului Valcea vor auzi semnale de alarmare, in intervalul orar 10.00-11.00. De asemenea, in functie de caracteristicile tehnice, vor fi testate si echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocala catre populatie. IGSU va desfasura lunar exercitii…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la aceasta ora pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua persoane intoxicate cu gaz, pe Bulverdul Stefan cel Mare. La fata locului sunt un echipaj SMURD, unul de la Ambulanta si o autospeciala pentru stins incendii, dotata cu apa…

- O gravida si un pacient cu mana fracturata au fost preluati, miercuri, cu o autosenilata din localitatea teleormaneana Copaceanca, in judet mai multe drumuri fiind inchise din cauza zapezii de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Interventia a durat aproximativ…

- O ambulanta ce transporta doi copii din Tulcea la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a ramas blocata in zapada miercuri dimineata de la ora 03,00, pe DN 22, la aproximativ 22 km de municipiul resedinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. …

- Doua drumuri judetene din Giurgiu au fost inchise circulatiei din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe un drum national care strabate judetul se circula marti seara pe un singur sens. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu, pe DN 5 A intre localitatile…

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Din cauza zapezii spulberate și troienite Societatea pentru lucrari de drumuri si poduri SA Dolj anunța ca au fost inchise temporar doua drumuri: – DJ 553 – Poiana Mare – Maglavit km 24 – 41 – localitațile au acces la ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltenia” a anuntat ca s-a lucrat toata noaptea pe drumurile județene și naționale si se circula in condiții de iarna. In acest moment nu sunt drumuri blocate.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj reia recrutarile pentru gorjenii care vor sa fie voluntari in cadrul proiectului „Salvator din pasiune". Recrutarea candidatilor se va face in perioada 1-29 martie. Viitorii...

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria Brasov va…

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Pe modelul Draganesti Vlasca, ISU “A. D. Ghica” vrea sa mai infiinteze inca trei puncte de lucru in Eveniment / In data de 06.10.2017 a fost operationalizat Punctul de Lucru din localitatea Draganesti Vlasca, acesta avand in dotare o autospeciala de interventie cu apa si spuma si o ambulana SMURD,…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Reprezentații ISU au transmis initial ca barbatul a fost scos de sub tramvai fara semne de viata, iar ulterior au revenit cu precizari.

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu nr.16 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat o masina,…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat, astazi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis Agerpres.

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila va avea loc miercuri, in intervalul orar 10:00 - 11:00. Potrivit IGSU, in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru verificarea functionarii…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a intervenit, joi dupa-amiaza, la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Mures, dupa ce grasimea de la un porc ars in incinerator s-a depus pe hornul de evacuare si s-a aprins. "La…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii, au intervenit,, in ajunul Craciunului, cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodarie din satul Bradațel, comuna Horodniceni.…

- UPDATE: Potrivit ISU, persoana care intrase in stop cardiorespirator a decedat. Un accident grav s-a petrecut vineri noapte pe un drum forestier din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, un autoturism de teren cu patru oameni la bord…