Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 oameni ai strazii au murit de frig in Germania in aceasta iarna, au anuntat sambata reprezentantii unei organizatii de ajutorare a persoanelor fara adapost, transmite DPA, relateaza Agerpres.Decesele au fost raportate la Hamburg, Koln, Duesseldorf si Berlin, conform lui Werena…

- Capitala are propria sa prognoza, in care apar ninsori pe parcursul intregii zile de astazi. Desi peste noapte s-a depus mult mai multa zapada decat in urma cu o noapte, resursele mobilizate de administratia orasului par mai putine.

- In dimineața zilei de sambata, in Timiș nu exista probleme deosebite pe caile de comunicații. Oameni ai strazii au fost duși la adapost de polițiști, pompieri și angajați ai Ambulanței. In noaptea de 14 pe 15 decembrie, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Banat au identificat cinci…

- Ceremonie comuna franco-germana in Berlin. Presedintele Emmanuel Macron si cancelarul Angela Merkel au participat la o zi de comemorare a victimelor razboaielor si tiraniei. Celor doi li s-a alaturat si presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

- Procesul in care un fost gardian SS in varsta de 94 de ani va fi judecat pentru complicitate la crime in masa in lagarul de concentrare nazist Stutthof, de langa Gdansk, Polonia, a inceput marti la Muenster, in vestul Germaniei, relateaza dpa si EFE. Acuzatul, Johann R., nascut in Romania,…

- Conducerea Spitalului Județean din Braila a inceput o ancheta dupa ce un medic a fotografiat doi oameni ai strazii care dormeau pe unul dintre holurile instituției și a postat imaginea pe Facebook. Patrulele agenților de paza vor fi mai dese, au transmis reprezentanții unitații medicale, scrie Mediafax.Un…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…