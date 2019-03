Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au demonstrat sambata la Paris si in alte orase din Franta si zeci au fost arestate, miscarea antiguvernamentala vestele galbene intrand astfel in cea de a 15 a saptamana de proteste, relateaza dpa si Reuters, scrie antena3.ro.Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel…

- Buletin de Carei va prezinta situatia reala de la cele 2 case de locuit al caror acoperiș a ars sambata, 16 februarie 2019. Urmarile INCENDIULUI la cele 2 DOUA case de locuit din Carei adica numarul 70 și 72 de pe strada Mihai Viteazu. E vorba de familii și case distincte. Casa de la numarul 70…. Casa…

- Criminalul barbatului, in varsta de 32 de ani, care a susținut in fața polițiștilor ca ar fi var cu victima, a fost prins de polițiști plimbandu-se pe o strada din Sanandrei. Trupul sau plin de sange a fost gasit cazut langa gardul casei. Barbatul de 44 de ani era imbracat sumar, doar in…

- Judecatorii Tribunalului Timis au redactat motivarea sentintei pronuntate in prima instanta in dosarul celor trei politisti si un jandarm acuzati ca au snopit in bataie doi tineri nevinovati pe care i-au confundat cu un infractor periculos si complicele lui.

- Un barbat a fost gasit spanzurat luni dimineața, in jurul orei 10:00, de un copac oe strada Beiușului, din cartierul Bulgaria. Conform Poliției Cluj, luni dimineața ”in jurul orei 10:00, a fost gasita o persoana spanzurata pe str. Beiusului, pe marginea drumului, de un copac. Politistii l-au identificat,…

- Accidentul a avut loc la iesire din pasajul Obor spre bulevardul Ferdinand. Soferul care l-a lovit a declarat ca tanarul a traversat strada in fuga, ca i-a sarit in fata si nu a mai avut timp sa evite impactul. „La iesire din pasaj, mi-a sarit din dreapta mea o persoana care alerga, voia…

- Ieri, 8 ianuarie 2019, in jurul orei 12.20, politistii rutieri din Abrud, in timp ce actionau pe strada Republicii din oras, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Sunt proteste la Budapesta dupa ce Parlamentul Ungariei a adoptat o noua lege a muncii, o lege extrem de controversata. Mii de oameni au ieșit in strada pentru a manifesta. Polițiștii au fost nevoiți sa intervina cu gaze lacrimogene.