- Cladirea in care a funcționat Alcatel și ulterior Nokia are un nou proprietar. Ea a fost cumparata, dupa un an de negocieri, de CIT Grup, principalul distribuitor de echipamente IT refurbished pe piața romaneasca. Grupul se lanseaza astfel și in afaceri imobiliare. The post Tranzacție importanta pe…

- Ediția cu numarul 84 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, o analiza despre coșmarul alergicilor din Timiș, ambrozia,…

- Aquatim a programat astazi o noua serie de intreruperi ale furnizarii apei. Pentru a remedia avariile aparute la reteaua de distributie, pret de cateva ore bune nu va mai curge apa la robinetele timisorenilor care locuiesc pe strazile Matei Basarab, Maria Tanase, Soroca, Ion Inculeț, Ioan Nistor, Borzești,…

- ACS Poli a parut copleșita sau depașita intr-un meci cu insemnatate pentru cei care considera acest duel cu UTA ca fiind Derby-ul vestului. Aradenii s-au impus la pas cu 3-0 (1-0), dupa un joc mediocru, dar pe care l-au controlat cel puțin in momentele importante. La o zi de la bucuria acceptarii insolvenței,…

- La doua zile dupa eșecul cu Chindia, din prima runda a Ligii a II-a, ASU Poli a disputat un nou amical. Antrenorul Cosmin Petruescu a folosit ieri seara, contra celor de la CNP Timișoara, componenții care au evoluat mai puțin sau deloc in meciul de campionat, dar și doi jucatori din afara lotului oficial.…

- Ioana Grama, unul dintre cei mai de succes bloggeri din Romania, spune ca și-a facut blog pentru ca-i placea sa pozeze și pentru ca au impins-o prietenii de la spate.In cațiva ani a ajuns in topul celor mai urmarite personalitați din social media romaneasca. La cinci ani dupa ce a inceput sa-și dezvaluie…

- Aquatim anunța ca luni, 16 iulie, intre orele 9 și 12, va intrerupe furnizarea apei reci pe strazile Școlii, Comanești și Ștefan cel Mare. Intreruperea alimentarii cu apa este necesara pentru remedierea unui defect de conducta, localizat la intersecția strazilor Școlii și Ștefan cel Mare. De asemenea,…

- Institutiile implicate in negocierile purtate cu cei de la Retim au ajuns un acord cu operatorul care va presta seriviciile de salubrizare ale orasului in ceea ce priveste noua forma a contractului, intocmit pentru perioada urmatoare. Asociatiile de proprietari si firmele din oras vor fi invitate sa…