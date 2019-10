O zona importanta a Capitalei ramane blocata. De ce nu s-a deschis Bd Decebal cand a promis Primaria si cat va mai ramane inchis

Constructorul parcarii de sub Bulevardul Decebal sustine ca nu va putea deschide circulatia pe sosea mai devreme de inceputul lunii decembrie. Asta, desi administratia locala promitea ca pe bulevard se va circula inca de la jumatatea lunii trecute.



La finalul anului 2018, Primaria Sectorului 3 i-a incredintat unei firme pe care o detine - anume societatii Algorithm Rezidential S3 SRL - un contract de 108.930.818 lei pentru constructia unei parcari in subteranele Bulevardului Decebal.



In proiect, parcarea avea 550 de metri lungime si 17,5 metri latime, urmand sa poata gazdui…