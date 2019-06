O zonă din țară se transformă în DEȘERT! Pe nisipurile de la Dabuleni, de pilda, cercetatorii planteaza soiuri care cresc doar in regiunile calde ale lumii, cum ar fi maslinul, fisticul si curmalul chinezesc, in locul pepenilor care au adus renumele localitatii, scrie ProTV. „Sahara Olteniei″, intinsa pe o suprafata de peste 100 de hectare, apare pe harta ca un triunghi intre Craiova, Calarasi si Corabia. Nisipul acopera 6% din suprafata Doljului, dar se intinde si in judetul vecin, Olt. Dunele inainteaza in fiecare an cu o mie de hectare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea clujeana a publicat Planul urbanistic zonal (PUZ) pentru Borhanci, unde are în vedere construirea de locuințe și dotari, scoala, gradinita, cresa, centru de cartier, parcuri etc. Planul Urbanistic Zonal are în vedere reglementarea unui teren cu suprafața de 77,69…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a finalizat, la data de 15 mai 2019, Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2019. In cadrul acestei campanii, la nivel national au fost inregistrate un numar de 846.619 cereri unice de plata, pentru o suprafata declarata la…

- "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate,…

- Suprafata contractata pentru irigatii depaseste la ora actuala 762.223 hectare, in 22 de judete, dar Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) este pregatita sa irige in acest an peste 1,4 milioane hectare, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al agentiei, Florin Barbu. …

- Romania a facut investiții semnificative ca sa imbunatațeasca și sa extinda sistemul de irigații pentru a susține dezvoltarea agriculturii romanești, a precizat vicepreședintele OFSD Maramureș, Crina Chilat, candidatul PSD Maramureș pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. ”Doar in Calarași,…

- Zeci de oameni din satele Doljului sunt urcați acum in autobuze albe, pentru a fi duși la mitingul organizat de PSD vineri dupa-amiaza in Craiova, spune deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel. Parlamentarul USR de Dolj a postat pe Facebook imagini video cu autobuzele care vor duce manifestanții in centrul…

- Alba Iulia și-a dublat suprafața de teren intravilan, in 20 de ani. Potrivit Institutului Național de Statistica, din 1997 pana in 2017, perioada in care sunt disponibile datele, orașul a crescut de la 1.793 de hectare la 3.953 de hectare, adica de 2,2 ori. Același lucru s-a intamplat la Sebeș. Suprafața…

- Opriți incendierile din Delta Dunarii! Este strigatul disperat al ecologiștilor și al pompierilor care s-au luptat sa stinga focul pus intenționat intr-unul dintre cele mai strict protejate areale din Rezervația Biosferei Delta Dunarii, scrie ProTV. „Este o insula in care cuibaresc peste 2000 de…