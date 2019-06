Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul belgian a adoptat in martie o rezolutie in care se cere Germaniei anularea pensiilor acordate persoanelor care s-au inrolat ca voluntari in Waffen-SS, respectiv in Wehrmacht.Citește și: Gigel Stirbu (PNL), dupa ce a facut senzatie la citirea motiunii de cenzura cu ochelarii galbeni:…

- Dupa alegerile pentru Parlamentul European, ne-a ramas imaginea unui polițist munchenez in lacrimi in fața consulatului roman din orașul german. Facea parte dintr-o echipa a Forțelor Speciale Bavareze chemata sa reinstaleze ordinea in jurul instituției unde cateva mii de compatrioți au incercat sa voteze,…

- Romanii privesc cu optimism progresele tarii in tranzitia catre utilizarea energiei din surse regenerabile si considera ca deja s-a parcurs aproape jumatate din acest drum, se arata intr-un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID in 10 tari, remis, luni, AGERPRES . Tarile europene si-au fixat obiective…

- Radu Preda, președintele executiv al IICMER, a fost hirotonit duminica dupa Sfanta Liturghie desfașurata la Munchen, de catre IPS Serafimm, episcopul Germaniei, relateaza activenews.ro Radu Preda, aflat la al doilea mandat la președinția IICCMER a fost hirotonit duminica și va sluji intr-o comunitate…

- Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, a declarat joi ca, probabil, la Summitul UE, care va avea loc in luna iunie, la Bruxelles, se va anunța intarea Romaniei in Spațiul Schengen, cu aeroporturile, informeaza B1TV. ,,Probabil si UE are erorile ei, probabil si-a autonomizat in acesti multi…

- Sectorul agricol al Germaniei se confrunta cu o criza de mana de lucru, dupa ce numarul muncitorilor sezonieri, cei mai multi din estul Europei - romani si polonezi - a scazut, iar oamenii refuza sa mai lucreze pe salariul minim oferit in aceasta tara.

- Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocațiile pentru copii, iar Romania inregistreaza creștere economica. ”Economia romaneasca se dezvolta pozitiv, exista mai multe locuri de munca și mulți nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania”, a declarat…