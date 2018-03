Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - Nativii acestei zodii vor avea o saptamana plina. Au multe de spus, de gandit. Sunt extrem de prezenți in tot ceea ce se intampla. Simt nevoia sa corecteze niște lucruri mai ales in relația cu superiorii. Taur - Este o saptamana a corecțiilor. Se vindeca rani sufletești, se repara…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Deși poate fi surprinzator pentru unii, nu numai in relațile de dragoste exista o compatibilitate. Fiecare zodie rezoneaza mai bine cu alte cateva semne zodiacale, in funcție de apartenența zodiacala.

- HOROSCOP BERBEC In sfarsit soare si pe strada ta: e o zi frumoasa, fara ca vreun nor sa strice orele petrecute in compania persoanei iubite. Totul e in perfecta armonie, ca un joc in care va rasfatati unul pe celalalt cu gesturi tandre. Abordezi o atitudine copilareasca, ceea ce-l face pe partener…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Berbec Timp de cateva saptamani, veți avea ocazia sa va bucurați de voi, de munca și realizarile voastre. Foarte active, pline de verva și preocupate de voi inseva, o sa petreceți, o sa primiți daruri.Veți lua hotarari rapide. La deciziile importante va sfatuiesc totuși sa trageți aer in piept…

- Berbec S-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Va sfatuim sa nu va grabiți sa o acceptați, fiindca riscați ca partenerul de viața sa va reproșeze ca neglijați viața de familie. Spre seara sunt șanse sa va relaxați in compania unor persoane apropiate.

- Gemeni Pentru Gemeni apar mari probleme in cuplu, pe care nu le mai pot evita, oricat ar dori. Este vorba despre greseli pe care ei insisi le-au facut fata de parteneri. Este clar ca relatiile Gemenilor scartie, iar sansele de despartire sunt uriase. Cel mai bine este ca nativii sa-si recunoasca…

- Horoscopul pe 2018 vine cu vești extrem de importante pentru multe dintre zodii! Astfel, la finalul lunii februarie, cu puțin timp inainte de Marțișor, unii nativi dau marea lovitura și destinul li se schimba!

- 1 martie bate la usa, motiv pentru care astrologii au realizat horoscopul martisorului. Daca nu ai cumparat inca nimic pentru cei dragi, iata ce li se potriveste fiecaruia in functie de zodie

- Berbec Nu este o luna prolifica pentru tine, ba din contra, ar trebui sa te aștepți la pierderi financiare. Poate ca a venit momentul sa iți dai seama ca in unele lucruri nu merita sa investești nici timp, nici bani și ca ar trebui sa iți canalizezi atenția pe ce e cu adevarat important. Pe…

- HOROSCOPUL PRIMAVERII 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Lunile de primavara vor aduce o blocare sau o anulare a unor planuri…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Berbec Intalnirile cu prietenii și rudele continua in primele doua zile ale saptamanii, dupa care Soarele in Pești devine neutru pentru voi. Asta nu inseamna ca nu ofera oportunitați și deschideri. Este foarte important ca Marte va susține, in așa fel incat o sa recunoașteți la un moment dat…

- Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj! Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud. Zodiac spiritual zilnic.…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Majoritatea zodiilor vor trece prin momente exceptionale si vor descoperi o serie de adevaruri tulburatoare. Berbecii vor avea parte de castiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie si aprilie lucrurile se vor reaseza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie…

- HOROSCOPUL PRIMAVERII! Pentru cateva zodii, totul inflorește in jur, fluturii zburda in stomac, iar dragostea apare pe neașteptate. In plus, cateva semne zodiacale vor descoperi adevaruri tulburatoare.

- Horoscop 9 februarie 2018. Pastrati-va calmul si incercati sa nu va implicati in dispute, ca sa nu faceti afirmatii sau gesturi pe care le-ati putea regreta mai tarziu! Berbec – Horoscop 9 februarie 2018 Rezista ispitei de a cheltui suma de bani pe care ai reusit…

- Se stiu foarte putine lucruri despre Imperiul pierdut al Atlantidei si multi oameni de stiinta sunt de parere ca acesta, de fapt, nici nu a existat cu adevarat. Altii il plaseaza undeva in Mediterana dau in Anzi.

- Berbec Nu ai dreptate intotdeauna si trebuie sa recunosti acest lucru. Poate ar fi mai bine sa lasi de la tine in favoarea altor persoane si sa dai dovada, macar o data, de intelegere. Oamenii si-ar putea schimba radical perceptia despre tine. Citeste si Horoscopul iubirii februarie…

- Horoscopul zilei de 4 Februarie aduce o multime de vesti pentru toate zodiile. Cine isi schimba locul de munca, cine castiga bani si cine o duce bine pe plan amoros vedeti mai jos, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Poate ca și tu te-ai gandit la un moment dat langa cine iți este scris sa imbatranești, cine și cum va arata barbatul langa care iți vei petrece restul vieții. Ei bine, nimeni nu cunoaște acest raspuns, insa astrele iți dau indicii.

- Berbec: Urmeaza zile bune in plan financiar, se pot aduna caștiguri din mai multe direcții. Evitați totuși sa ii risipiți: ce va atrage astazi atenția s-ar putea sa nu va mai placa și maine. Va iau prin surprindere vești de la cineva drag voua aflat departe de la care nu ați mai avut noutați.

- Horosocopul arata multe despre personalitatea unei persoane și dezvaluie chiar și cele mai ascunse trasaturi. Totuși, care sunt cele mai frumoase și cele mai deștepte femei, in funcție de zodie?

- Berbec: Se pare ca nu doar veți contempla potențialul unui proiect care va este prezentat in termeni calduroși, ci veți cere amanunte și veți veni cu idei valoroase. Va veți consulta, pentru orice eventualitate, cu ai voștri, cu ființa iubita in legatura cu propunerile primite.

- Luna plina de miercurea viitoare aduce o saptamana plina pentru toata lumea, pentru ca vine cu multa energie, a spus astrologul Camelia Patrașcanu, duminica, la Antena 3. Berbec - Luna plina...

- Berbec Sa nu-și faca griji daca rateaza vreo oportunitate, pentru ca vor aparea altele. Multe dintre ele iși doresc o profesie in care sa-și foloseasca simțul umorului. Cele care nu au un loc de munca pot gasi unul, deși eu le-aș sugera sa fie prudente cand li se face oferta, mai ales in prima…

- Horoscopul nu minte niciodata și poate dezvalui chiar și cele mai ascunse trasaturi ale oamenilor! Care sunt cele mai razbunatoare femei, in funcție de zodie? Afla de cine trebuie sa te ferești!

- Berbec Vor recurge la ajustari prin alegerile pe care le vor face, vor taia o serie de legaturi cu trecutul. Probleme legate de studii la cele mai tinere. Vor fi puse in fata unei decizii majore vizand drumul pe care sa o ia, nu se vor da inapoi de la nimic. Poate fi vorba despre boala unei rude…

- Mihai Voropchievici a aratat ce spun runele pentru saptamana 15-21 ianuarie. Este o perioada foarte buna pentru majoritatea zodiilor, insa maestrul a dat și cateva sfaturi. Berbec: Sa lase...

- Horoscopul zilei de vineri 12 Ianuarie 2018 HOROSCOP 12 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt posibile temeri legate de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii. Exista predispozitii la framantari legate de planul material si de castigurile tale personale. Ai incredere…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Horoscopul lunii ianuarie va aduce nativilor din Balanta o intreaga paleta de situatii excelente, care in anumite ipostaze contrazic horoscopul general pentru perioada curenta. O astfel de stare de lucruri a devenit posibila datorita combinației ciudate dintre Saturn in domiciliu, care cunoaste…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Anul 2018 este unul de cumpana din punct de vedere astrologic pentru foarte multe zodiii. Fiecare semn zodiacal are o culoare norocoasa, iar multe dintre ele sunt asociate cu fericirea și succesul pe care-l vor avea pe parcursul celor 12 luni.

- Horoscopul zilei de Miercuri 3 Ianuarie 2018 HOROSCOP 3 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi…

- Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul european pentru fiecare zodie in parte, pentru anul 2018, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, de la Antena 3. Berbec - an de corectarea...

- Duminica este ultima zi a anului 2017. Iata ce prevad astrele pentru fiecare zodie in parte: Berbec (21.03 – 19.04) • Iubire. Ascultati cu multa bunavointa dorintele persoanei iubite, dar stiti ca nu aveti cum sa-i satisfaceti toate pretentiile. • Sanatate. Lipsa de preventie poate sa aduca mari surprize…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Citește aici horoscopul complet. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de…

- Runele pentru luna ianuarie, prentru fiecare zodie in parte, au fost prezentate sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, de la Antena 3, de cunocutul numerolog Mihai Voropchievici. Berbec - nu...

- Citim zilnic horoscopul pentru a afla ce ne-au harazit astrele pentru urmatoarele ore, insa fiecare dintre noi ne-am dori sa știm ce ne rezerva viitorul pe termen lung. Iata care sunt predicțiile pentru urmatorul deceniu.

- Horoscopul zilei de Luni 25 Decembrie 2017 HOROSCOP 25 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tot ai parte de o zi linistita in care nu apare nimic care sa te streseze, elibereaza-ti mintea de griji! Orice tehnica de care dispui si care iti poate linisti mintea si inima ar fi recomandabila,…

- Horoscopul runelor pentru Sarbatori. Zodia careia i se vor implini toate visele 24 – 30 decembrie 2017 Berbec - va fi o saptamana in care toata lumea ii ofera cadouri. Taur - are o saptamana de fertilitate și dragoste. Se vor implini toate visele Gemeni - au șansa de a se muta…

- Horoscopul zilei de Vineri 22 Decembrie 2017 HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile…

- Mariana Cojocaru spune ca pe 2 ianuarie 2018, Uranus isi va urma traiectoria directa in berbec. Pe data de 15 mai va intra in constelatia taur unde va zabovi timp de 7 ani. BERBEC, pana pe data de 15 mai beneficiezi de suport uranian. TAUR, veti primi cu bratele deschise pe nenfricatul…

- Te simti usor indispusa din pricina stresului sau esti nerabdatoare sa iti revezi familia de Craciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispozitia ta din aceasta perioada a anului, motiv pentru care e bine sa le iei in serios! Iata cum se vor alinia planetele pentru tine in functie de zodie! Berbec…

- Horoscopul zilei de Joi 14 Decembrie 2017 HOROSCOP 14 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In prima parte a zilei poți pune la punct detalii ale colaborarilor in care ești implicat sau detalii privitoare la relația cu partenerul de viața ți de afaceri. Chiar daca exista tensiuni intre tine…