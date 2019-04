Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, co-fondatorul Wikileaks, a fost arestat la Londra.Poliția britanica a anunțat ca il are pe Julian Assange in custodie și va fi prezentat magistraților.Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a stat sapte ani in Ambasada Ecuadorului din Londra. ”Julian Assange, in varsta de 47 de ani, a…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

