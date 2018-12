Cu o zi inainte ca motiunea de cenzura semnata de 163 de alesi ai neamului de la formatiunile din Opozitie – PNL, USR si PMP, dar si de parlamentari neafiliati sa fie dezbatuta si supusa votului Legislativului, presedintele a parut optimist in privinta soartei motiunii de cenzura. “Eu le doresc mult succes si cred ca […] O zi pana cand motiunea de cenzura intra la vot. Klaus Iohannis: cred ca au sanse bune de reusita is a post from: Ziarul National