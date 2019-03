Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternic in Romania! Este al doilea in doar cateva ore. Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter a avut loc marti, in judetul Vrancea, a anunțat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), fiind cel de-al doilea seism produs in cursul zilei in Vrancea,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur marti, la ora 11:04, produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s a produs la adancimea de 86 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat joi, ora 14:27, un cutremur produs in Transilvania, judetul Cluj. Seismul a avut magnitudinea 2.1 pe scara Richter si s a produs la adancimea de 3 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Dej…

- Trei cutremure au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in Romania.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat la ora 21:45, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 81 km.Cutremurul…

- Trei cutremure au avut loc in Romania duminica, 3 februarie 2019. INFP a inregistrat intensitatea fiecaruia, aceasta scazand cu fiecare seism. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2019 la ora 22:11:59(ora Romaniei) s-a produs in Zona…

- Alerta! Cutremure in serie in Romania. Vezi ce magnitudine au avut Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, in interval de jumatate de ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs duminica,…

- Seria de cutremure continua în România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a anunțat un nou seism produs în Vrancea. Seismul a avut loc Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului a avut loc în…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, fiind al doilea in ultimele 12 ore. Conform seismologilor, epicentrul a fost localizat in județul Buzau, iar magnitudinea mișcarii telurice a fost de 2,7. Site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca seismul s-a…