O zi de munca din viata unui trol rus. Cum a patruns Putin in mintea americanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Nu i s-a platit pentru munca prestata, așa ca a decis sa atraga atenția FSB-ului. Este vorba despre un moldovean aflat la lucru in Sankt Petersburg, care a sunat serviciul de securitate și a amenințat ca va arunca in aer un magazin.

- ”Chiar daca ministrul Melescanu a negat semnarea unui acord pe tema energiei cu Ungaria, premierul Viktor Orban impreuna cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, sustin contrariul. Potrivit acestora, Romania urmeaza sa-si asume obligatia de a pune la punct conditiile tehnice pentru a…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și premierului Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc in regiunea Moscovei.

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Fostul ambasador al SUA, Michael McFaul, i-a sfatuit pe americanii care pun la indoiala ilegalitatea anexarii ruse a Crimeei și agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, sa-și imagineze urmatoarea situație in America, a scris fostul diplomat pe Twitter. „Cand americanii le spun ucrainenilor sa fie mai pragmatici…

- Cu noua sa doctrina nucleara, care prevede dezvoltarea a doua noi arme nucleare, Washingtonul incearca sa convinga Moscova sa respecte acordurile de neproliferare, inclusiv Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat marti secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat de…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear in enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citand afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat

- Stratul de zapada a ajuns luni la 43 centimetri, provocand anularea a 100 de zboruri pe aeroporturile din Moscova si ambuteiaje pe multe artere ale capitalei, in conditiile in care termometrele indicau o temperatura de -13 grade Celsius. "Este pentru prima data intr-o suta de ani cand avem atat de…

- Rusia se afla sub cod portocaliu de vreme nefavorabila. O furtuna de zapada record s-a abatut asupra Moscovei, iar in doua zile a nins cat intr-o luna intreaga! Cum era de așteptat, fenomenele meteo nefavorabile au luat prin surprindere autoritațile, iar utilajele nu au facut fața cantitaților mari…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- Jelena Ostapenko (20 de ani, locul 6 WTA) a aratat o data-n plus ca atunci cand e sub presiune nu-și poate stapani nervii.Jucatoarea din Letonia a pierdut in "sferturi" la Sankt Petersburg meciul cu Petra Kvitova, scor 0-6, 2-6, și s-a enervat extrem de tare pe antrenorul sau, la un on-court…

- Caroline Wozniacki a fost eliminata, vineri seara, in sferturile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg. Campioana de la Australian Open si favorita numarul 1 a turneului din Rusia a fost invinsa de reprezentanta gazdelor, Darya Kasatkina. Jucatoarea in varsta de doar 20 de ani s-a…

- Caroline Wozniacki (1 WTA) a trecut fara probleme de Anastasia Potapova (235 WTA), marea speranța a tenisului din Rusia, scor 6-0, 6-1. Lui Caroline Wozniacki ii priește postura de lider mondial. In turul secund al turneului de la Sankt Petersburg, daneza a trecut in doar 68 de minute de marea speranța…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open, informeaza Agerpres. Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne,…

- Cintareața Ludmila Sencina s-a stins din viața, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit declarației producatorului artistei poporului din Rusia, Vladimir Andreev, interpreta a murit intr-unul dintre spitalele din Sankt Petersburg. „Ea a fost bolnava timp de un an și jumatate, o boala indelungata”,…

- Din cauza accidentarii la glezna stanga suferita in runda inaugurala de la Australian Open, cea mai buna jucatoare a lumii pare decisa sa renunțe la turneul din Rusia. Absența ii poate afecta, insa, avantajul in clasamentul WTA

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- "Procurorii ancheteaza circumstantele incidentului. In baza concluziilor anchetei, Parchetul va decide cum sa actioneze in acest caz", a anuntat procuuratura din districtul Petrodvoret, din Sankt Peterrsburg.Potrivit presei din Rusia, reptila de doi metri a fost gasita, joi, la subsolul…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Președinția italiana a OSCE l-a delegat pe cunoscutul politician Franco Frattini drept reprezentatul special al organizației inn procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Cunoscut ca un simpatizant al Rusiei, Frattini a declarat de la inceput ca fara suportul Moscovei, nu pot fi inregistrate…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, citate de MOLDPRES.

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Cel puțin zece persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritațile ruse au anunțat ca deflagrația a fost provocata de o bomba artizanala, care a fost echivalenta cu puterea a 200 de grame de TNT, relateaza Russia Today și AFP. Explozia a avut…

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), care se va desfasura in perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2018 s...

- Administrația americana considera ca Rusia se amesteca in chestiuni de politica interna, la scara globala. Criticile la adresa Moscovei sunt incluse in noua strategie naționala a Statelor Unite, bazata pe principiul administrației Trump "Mai intai, America".

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Datorita informatiilor venite de la CIA, autoritatile din Rusia i-au arestat pe cei care planuiau un atac la catedrala Kazanski din Sankt Petersburg, dar si in alte locuri publice din acest oras. Un reprezentant al administratiei Trump a confirmat ca presedintele american si Putin au discutat…

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Incident grav in Siria! Doua avioane americane de lupta F-22 au interceptat, miercuri, doua avioanele rusești care survolau in spațiul aerian al Siriei.Avioanele americane au trimis semnale de avertizare aeronavelor rusești de tip SU-25, conform oficialilor din ministerul Apararii SUA, anunța…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- Comisia Europeana a pregatit un plan impotriva stirilor false care va fi pus in practica in primele luni ale anului 2018. Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind politica externa in care cere statelor membre si UE ''sa contracareze stirile false si dezinformarea". Iar joi seara,…

- Organul de cenzura din Rusia, Roskomnadzor, a cerut Twitter sa ștearga contul mișcarii „Rusia deschisa” (Open Russia), in caz contrar rețeaua sociala este amenințata cu blocarea pe teritoriul Federației Ruse, anunța Open Russia pe paginile sale de pe Twitter și Facebook. „Roskomnadzor a dat Twitter…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Intr-o reuniune a Comitetului național antiterorism din Rusia, Bortnikov a dezvaluit ca o celula extremista din Asia Centrala planuiește sa comita 'acte teroriste' in regiunea Moscovei in timpul vacanței de Anul Nou și al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia.Autoritațile…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Rusia se asteapta la noi complicatii in relatiile cu SUA la inceputul anului 2018, deoarece sunt posibile noi sanctiuni din partea Washingtonului impotriva Moscovei, a apreciat viceministrul de...

- Ministerul de Externe de la Varsovia a protestat oficial fata de expulzarea fara nicio explicatie a unui istoric polonez din Federatia Rusa. Profesorul Henryk Glebocki fusese invitat pentru o vizita de studii la Sankt Petersburg.

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Galati, este programat, joi, 30 noiembrie 2017, la ora 20.00, spectacolul de balet in doua acte „Spargatorul de nuci” de P.I. Tchaikovski. Spectacolul este adus la Galati de compania „St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov”, creata de Andrei Batalov…