Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista in Romania din anul 2013 o persoana care este profiler, doctor Iuliana Parvulescu. Ea are capacitatea de a interpreta orice tip de criminal”, a relatat Radu Leca, vineri dupa amiaza la Romania Tv. Avocatul Maria Vasii a transmis un mesaj procurorilor care ancheteaza cazul de la Caracal:…

- Un pescar din Maramures a mers la pescuit in zona lacului Firiza și a trait un adevarat șoc! Barbatul a reușit sa prinda pești Piranha, cunoscuți pentru faptul ca sunt carnivori! Omul nu a ezitat sa arate tuturor dovada! Un pescar din Maramures a mers la pescuit in zona lacului Firiza și a trait un…

- Ziua a 8-a de la Wimbledon a adus multe execuții savurate din plin de publicul londonez. Calificata din nou în semifinale, Simona Halep a oferit un numar <special> de lovit capul cu racheta, unul dintre copiii de mingi a avut cu adevarat ghinion, plus ce se întâmpla atunci când…

- Delia, Jessie J, KSHMR, Salvatore Ganacci si Steve Aoki au fost piatra de temelie pentru cea de a treia zi a festivalului NEVERSEA de la malul marii.Zeci de mii de participanti au calatorit prin starile transmise de artisti. Daca Delia a fost energica pe main stage, Jessie J a fost un carusel de sentimente…

- Cladirea Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Satu Mare, situata pe str. Al. Ioan Cuza nr. 8 din municipiul reședința de județ a fost integral reabilitata și modernizata. Și astazi, 1 iulie 2019, a avut loc recepția la terminarea lucrarilor. Incepand cu anul școlar 2019-2020, in aceasta cladire…

- Renumitul rocker Cristi Minculescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Ștefan Banica Junior. Cristi Minculescu a cantat alaturi de Ștefan Banica și Paul Ciuci intr-un spectacol pe care Banica l-a susținut la Sala Palatului. Binecunoscutul solist rock și-a amintit de acest moment intr-un interviu…

- Pe la ora 21:00 in fața spectatorilor de la Cornișa Aquapark & Sports a ajuns Feli, artista devenita cunoscuta dupa ce in 2012 a evoluat pana in semifinalele emisiunii-concurs Vocea Romaniei de la Pro TV.

- Daniel Cașlariu a ieșit din mulțime pentru prima data la marșul auto din sudul județului care a avut loc pe 9 aprilie 2019 in județul Botoșani. Are 29 de ani și s-a nascut in comuna Trușești. A ieșit in evidența in urma mesajelor pe care le-a transmis la manifestații publice și care au prins in randul…