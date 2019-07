Stiri pe aceeasi tema

- O vulpe polara a parcurs circa 3.507 de kilometri din Norvegia pana in Canada - lasandu-i pe oamenii de stiinta "fara cuvinte", informeaza Daily Mail, potrivit agerpres.ro.Animalul a facut aceasta calatorie incredibila in doar 76 de zile - strabatand in medie circa 47 de kilometri pe zi -…

- Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate editiile Red Bull X-Alps, s-a clasat pe locul 11 in cea mai dura competitie de anduranta din lume, dupa ce a stabilit si un nou record al competitiei, el zburand cu parapanta la o altitudine de 6.017 metri, potrivit Mediafax.2030,78…

- Belgianul Jelle Geens si americanca Katie Zaferes au triumfat in etapa a cincea a Cupei Mondiale de Triatlon, desfașurate la Montreal, in Canada.Conform regulilor, sportivii au parcurs inot distanta de 750 de metri, au mers cu bicileta 20 de kilometri, iar apoi au alergat 5 kilometri.

- Un urs polar infometat observat in apropierea unui oras din regiunea arctica rusa, la peste 800 de kilometri distanta de habitatul sau obisnuit, a fost capturat si dat in grija medicilor veterinari, au indicat joi autoritatile locale, citate de AFP. Animalul a fost reperat initial duminica seara in…

- Intrebat in timpul unei audieri in Senat daca SUA vor frana eforturile internationale pentru inregistrarea de progrese in aceasta problema, Pompeo a spus: "Ar trebui sa nu o facem". "As face mai mult pentru a descuraja asta, daca voi descoperi ca este cu adevarat cazul", a adaugat el, fara a promite…

- Cutremurul produs in adancul marii a avut loc la ora locala 4:32 PM (09:32 GMT), la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la circa 88 de kilometri sud-vest de orasul Cilacap. Agentia indoneziana de climatologie si geofizica (BMKG) nu a emis niciun avertisment referitor la un potential…

- Organizațiile mondiale de jocuri de noroc solicita Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) sa renunțe la incadrarea dependenței de jocuri video in randul bolilor mintale. Solicitarea vine dupa ce OMS a recunoscut oficial aceasta dependența de jocurile video drept o tulburare de sanatate mintala. De…

- Heather Hill, 56 de ani, din Uxbridge, Canada, a avut dintotdeauna o pasiune pentru mancarea sanatoasa și pentru fitness, dar acum 11 ani a adoptat o dieta raw vegana despre care spune ca i-a transformat viața. Femeia care are patru nepoți a fost asistenta medicala. Cand avea 30 de ani, Heather a devenit…