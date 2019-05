Stiri pe aceeasi tema

- O caracatița a decis ca nu vrea sa devina pranzul unei tinere și s-a luptat pentru propria-i viața. O tanara din China s-a filmat live in timp ce incerca ... The post S-a filmat in timp ce incerca sa manance o caracatița de vie. Ce i s-a intamplat in timpul transmisiunii live a facut o pe tanara sa…

- O plimbare obișnuita s-a transformat intr-o experiența religioasa. O femeie este convinsa ca a vazut chipul lui Iisus, sculptat intr-un perete stancos. Ea a filmat momentul și a postat imaginile pe rețelele de socializare. „E Iisus! Il vedeți?”

- Pe 9 februarie, rapperul Willie Bo a murit, dupa ce a fost impușcat cu nu mai puțin de 25 de gloanțe, de catre șase polițiști. Momentul a fost filmat, iar videoul a fost facut public abia acum, la trei luni de la tragedie.

- Un postaș a fost sfașiat de un caine agresiv, in timp ce iși facea livrarile obișnuite. Momentul atacului a fost filmat, in imagini aparand și oameni care incearca sa il salveze pe barbat.

- Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in Detroit, SUA, cand poștașul iși facea livrarile obișnuite in respectiva zona. Barbatul, in varsta de 52 de ani, a fost atacat subit de un caine agresiv. Localnicii au auzit țipetele omului și au intervenit in incercarea de a-l salva din colții animalului. …

- Un clip video ingrozitor arata o fetița de 12 ani care se pregatește pentru un concurs, dar la scurt timp casa explodeaza și copila iși pierde viața. Linda Rogers parea foarte incantata de o...

- O tanara de 22 de ani a primti o sentința de 15 luni de inchisoare dupa ce și-a incurajat iubitul sa se sinucida. Michelle Carter l-a influențat pe Conrad Roy sa-și ia viața și a devenit...

- O femeie a fost atacata de un porc mistret in orasul Simleu Silvaniei, chiar in fata unui magazin. Animalul a ajuns liber pe strazile din localitate, intreaga scena fiind filmata de camerele de supraveghere ale magazinului.