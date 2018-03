Stiri pe aceeasi tema

- O vioara a lui Albert Einstein, de care acesta rareori se despartea, a fost vanduta in cadrul unei licitatii la New York pentru suma de 520.000 de dolari. Initial, instrumentul muzical a fost evaluat de catre Casa de licitatii Bonhams la suma...

- Mike Tyson si Robin Givens: 10 milioane de dolari Mike si Robin s-au despartit dupa o casnicie de doar opt luni. Se pare ca divortul l-a costat pe fostul boxer 10 milioane de dolari. Givens a spus ca nu s-a casatorit cu Tyson pentru banii sai, desi au existat unele speculatii la momentul respectiv.…

- O scrisoare "extraordinar de rara", scrisa de filosoful german Karl Marx si datata 1 octombrie 1879, s-a vandut joi cu peste 53.000 de dolari la o licitatie desfasurata la Boston (Massachussets, SUA), relateaza EFE. In scrisoarea trimisa de la Londra, Marx ii solicita editorului britanic…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Instrumentul primit de laureatul cu Nobel de la Oscar H. Steger va fi licitat pe 9 martie. Einstein l-a oferit apoi lui William Hibbs, fiul unui ingrijitor de la Universitatea Princeton, unde cerceta. Inauntrul viorii este inscriptionat: „Realizat pentru cel mai mare om de stiinta al lumii". Albert…

- O scrisoare a lui Albert Einstein a fost vanduta marti pentru suma de 103.700 de dolari (circa 83.500 euro) la Ierusalim in cadrul unui eveniment organizat de casa de licitatii Winner's, informeaza AFP si Reuters. Scrisa de mana in limba germana si avand drept subiect teoria gravitatiei, scrisoarea…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Muzica reprezinta o industrie de miliarde de dolari la nivel global. Genul muzical hip-hop s-a dezvoltat incepand cu anii 1970 in New York si a modelat in multe moduri cultura, influentand domenii precum industria modei. Pe langa genul muzical pe care il abordeaza, artistii precum Dr. Dre si Jay-Z mai…

- Mumbai se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii anuale oferite strainilor, urmat de San Francisco, Zurich, Shanghai si Geneva, potrivit unui studiu realizat de HSBC Bank International. In studiu, realizat pe 27.587 de expati, au fost incluse 52 de orase din Asia,…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Titlurile gigantului american în domeniul comerţului online…

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Broadcom a anuntat ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm. Aceasta va fi cea mai mare achiziţie realizată vreodată în…

- Borza a reamintit o afirmație, facuta tot in cadrul unui interviu acordat DCNews, cand spunea ca, in anul 2019, ne paște o criza economica. ”Companiile americane au o problema” ”Va aduceți aminte ca ne mai dam cu parerea de un an, doi și atenționam iminența unei crize la nivel global.”,…

- Averile celor mai bogați 500 de oameni din lume s-au miscorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara, scrie antena3.ro.Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc.

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Un american din New York a murit la doar cateva saptamani dupa ce a castigat un milion de dolari la loterie. Cu o parte din banii castigati s-a dus la doctor pentru o consultatie, pe care nu si-a permis-o inainte pentru ca nu avea asigurare medicala. Si, intr-o clipa, a trecut de la euforia castigului,…

- Un barbat din SUA a murit dupa ce a fost diagnosticat recent cu cancer in faza terminala. La inceputul lunii el caștigase premiul de 1 milion de dolari la loto. Donald Savastano, 51 de ani, nu a trait suficient cat sa se poata bucura de premiul caștigat la loto. El cumparase cu 10 dolari un bilet razuibil…

- Un barbat din New York, SUA, care a caștigat 1 milion de dolari la loterie, in urma cu trei saptamani, a murit dupa ce a fost diagnosticat recent cu cancer in faza terminala, scrie Daily Mail.

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu…

- O insula din Marea Caraibilor, pe care se afla unul dintre cele mai luxoase resorturi din America Centrala, este vânduta la un preț derizoriu de numai 10 dolari. Cuplul care deține insula a decis sa organizeze un concurs la care poate participa oricine și sa aleaga un câștigator dintre…

- Dave și Suzanne, cuplul care deține principalul resort de pe insula tropicala, au petrecut cinci ani transformand o casa rustica intr-una care a intrat pe TripAdvisor in primele cinci resorturi de lux din Panama și din intreaga America Centrala. Paradisul exotic Casa Cayuco Eco Adventure Lodge se intinde…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din "fenomenul" de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari. Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- J. Christopher Flowers, fondator si Managing Director al fondului de investitii J.C. Flowers & Co, a reusit, dupa un an de negocieri intense, sa isi faca intrarea pe piata bancara romaneasca preluand subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume. Fondul de investitii…