- Doi concurenti din Teleorman au trecut de preselecția Festivalului “Teleorman Pop Fest” in Eveniment / on 09/04/2019 at 14:10 / 18 concurenți vor merge in etapa urmatoare a Festivalului “Teleorman Pop Fest”, din 32 inscriși inițial in competiție. Decizia a fost luata in urma preselectiei de luni,…

- Copiii moldoveni care dețin și cetațenia romana pot beneficia din 1 aprilie de alocații majorate. Ordonanța Guvernului Romaniei a intrat in vigoare dupa ce șeful statului a promulgat Legea bugetului de stat.

- Una dintre cele mai mari fantani arteziene din tara si probabil cea mai inalta din Moldova arata din ce in ce mai groaznic. Starea ei se degradeaza de la an la an, apa dura care curge pe otelul inoxidabil a depus un strat gros de calcar care in ultimii 5 ani nu a fost deloc inlaturat.. Au fost cateva…

- Partidul Democrat din Moldova s-a intrunit in ședința saptamanala a conducerii partidului, fara insa a ieși cu declarații de presa. PD a transmis prin-un comunicat ca „lucreaza deja la programul de guvernare pentru perioada 2019-2023 și intenționeaza in curand sa faca publica propunerea sa”.

- Președintele Igor Dodon a urcat și in acest an pe muntele Athos din Grecia și s-a impartașit la manastirea Sfantul Pantelimon. Dodon a spus ca i-a rugat pe preoții de la manastire „sa se roage pentru poporul nostru și pentru Moldova”.

- Prețul poliției de asigurare obligatorie de asistenta medicala este pastrat deja de trei ani același și constituie 4 056 de lei. In 2019, este mentinuta reducerea de 50 și 75 la suta a primei in suma fixa, in cazul achitarii pana pe 1 aprilie. Unde si cum poti achita prima de asigurare medicala obligatorie…

- Directoarea Centrului Rus de Stiinta si Cultura, Natalia Muzhennikova, a afirmat luni ca Festivalul International de film "Aripi" reprezinta un gest de prietenie fata de tarile CSI care nu au posibilitatea sa organizeze un festival propriu. "Multe tari din, sa spunem, fostele republici sovietice, adica…

- Linia ferata de mare viteza Ploiesti-Suceava - inclusa, in sedinta de guvern de miercuri, pe lista proiectelor strategice de investitii ce urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat...