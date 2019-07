Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma in Recea. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme implicate, rezultand 2 victime. La fata locului intervin echipaje: TIM, EPA si SAJ Baia Mare. La fata locului au fost gasite 3 victime, dintre care 2 au refuzat…

- A mai trecut o zi, iar ciobanul maramureșean disparut joi, 27 iunie, in Crasna Vișeului – Muntele Șerban nu a fost gasit. Potrivit colegilor sai, acesta a plecat dimineața la ora 07.00 de la stana cu oile și nu s-a mai intors. La cautari au participat salvamontiști impreuna cu forțele disponibilizate…

- Atenție! Victima fara urme, dupa ce un autoturism a ajuns in flacari in Petrova. Pomiperii, Serviciul de Ambulanța, echipajele poliției sunt la fața locului, incercand sa descopere cauza acestui incident. Source

- Luni dupa-amiaza, 3 iunie, circulatia pe Valea Oltului a fost din nou blocata in urma unui accident de circulatie, produs la Caineni. Potrivit informatiilor preluate de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, in urma coliziunii dintre doua masini au rezultat sase victime, din care…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN1, la Posada. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Medicii sositi la fata locului au transportat victima la spital. Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul…

- Sacel, Un cetațean din Sacel a vrut sa treaca raul cu caruta dar a fost luat de apele involburate ale Izei. La fata locului s-au deplasat echipaje de de la Bogdan Voda si un echipaj de ambulanta. Victima a fost gasita in stop cardio-respirator, fiind in acest moment resuscitata. Actualizare Din pacate,…

- Un eveniment rutier s-a petrecut la intrarea in Lapusel. Potrivit primelor informatii, au fost implicate. trei autoturisme si un autocar. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, constienta. Din cauza accidentului, coada de masini se intinde pana la intrarea in Recea dinspre oras. Source

