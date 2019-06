Stiri pe aceeasi tema

- Victima, un barbat al carui nume nu a fost facut public, la solicitarea familiei, este cea de-a 1643-a persoana identificata in cadrul eforturilor depuse de legisti pentru a stabili cine sunt toti cei 2753 de oameni dati disparuti dupa prabusirea Turnurilor Gemene, lovite de avioanele deturnate de…

- Autoritatile din New York au reusit sa identifice pe baza ADN-ului inca o victima a atentatelor de la 11 septembrie, la aproape 18 ani dupa atacuri, transmite marti dpa. Victima, un barbat al carui nume nu a fost facut public, la solicitarea familiei, este cea de-a 1643-a persoana identificata in cadrul…

- Un barbat simpatizant al jihadiștilor e suspectat ca planuia sa comita un atentat in Times Square din New York, unde voia sa foloseasca o arma. Tanarul de 22 de ani, identificat ca Ashiqul Alam, a fost arestat și urmeaza sa fie prezentat unui judecator. Ashiqul Alam, a fost arestat și urmeaza sa fie…

- Doua atacuri sangeroase au semanat panica și groaza, marți dupa-amiaza. Patru oameni și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite, printre care și un polițist, in Australia și Franța. Ambii atacatori au fost „neutralizați” de forțele de ordine.

- A patra victima identificata a criminalului in serie din Cirpu este romanca disparuta in 2016, potrivit anatomo-patologilor citati de presa locala. Potrivit Alpha News, legistii ar fi confirmat ca una dintre ele este Livia Florentina Bunea, romanca, originara din Buzau, disparuta in 2016. Femeia ar…

- Autoritatile din Sri Lanka au fost avertizate pe 4 aprilie ca ar putea avea loc incidente de natura terorista pe teritoriul tarii, a informat purtatorul de cuvant al Guvernului, Rajitha Senaratne, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax. Masacrul din ...

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Autoritațile au fost alertate prin sistemul 112 dupa ce un șofer a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc in localitatea Tureac, județul Bistrița Nasaud. In urma impactului violent mașina a fost distrusa in totalitate, iar șoferul a ramas incarcerat. Mai multe echipaje…