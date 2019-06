Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru pe care-l stiai e intarit acum de datele unei cercetari de piata:) Conform unui studiu realizat de O2 lectorul Universitatii Goldsmith, Patrick Fagan, a merge la un dance event sau un festival aduce o serie de beneficii, deloc de neglijat: creste speranta de viata cu 9 ANI!! Participantii la…

- Mariana Cojocaru ne spune care sunt previziunile pana pe 22 iunie. Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cinci zodii. Berbec Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cei care nu au ințeles pana acum misiunea de viața (Marte, patronul vostru astral este conjunct cu Mercur și Axa Karmica).…

- "Rocketman", filmul biografic despre Elton John, cu Taron Egerton in rolul principal dintr-o distributie din care mai fac parte Richard Madden, Jamie Bell si Bryce Dallas Howard, propune o calatorie muzicala fantastica in viata celebrului solist pop britanic, insa unele elemente nu sunt chiar asa…

- „Nota zero la purtare”, o premiera pentru „15 - 19 ani”, la Opera Brasov! Brasovenii sunt asteptati, atat sambata (1 iunie 2019), cat si duminica (2 iunie 2019), de la ora 18.30, la Opera Brasov, la premiera „Nota zero la purtare”, un musical, creat de indragitul compozitor Marius Teicu,…

- Ziua cainilor-ghizi pentru persoanele nevazatoare a fost marcata, miercuri, la resedinta ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti, in acest context Camelia Platt - chief executive officer al ONG-ului Light into Europe - subliniind ca in Romania sunt peste 1.000 de persoane care ar avea nevoie de un…

- BERBEC: Va asteapta o zi plina de evenimente. S-ar putea sa aveti de facut mai multe drumuri pentru a rezolva niste probleme. Incercati sa incheiati mai devreme munca și sa va relaxati spre seara.

- Brașovenii sunt chemați sambata, 13 aprilie, la „Marsul pentru aer curat”, sub sloganul „Aerul poluat ucide”. Evenimentul este organizat de Asociatia Crestem Romania Impreuna, impreuna cu partenerii din tara. Marsul va incepe la ora 11.00, in Piata Sfatului, dupa care se va merge pe traseul strada Republicii…

- Proiectul privind implementarea unui sistem electronic integrat al Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in valoare de aproximativ 40,3 milioane de euro, se va concretiza prin digitalizarea a 17 evenimente de viata, printre care infiintarea unei afaceri, derularea unei afaceri sau…