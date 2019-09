O viață de om la BNR Dupa o cariera de 41 de ani construita numai la Banca Naționala a Romaniei (BNR), economistul dr. Ștefan Sambotin, directorul Agenției Bacau a Bancii Naționale a devenit, din 21 septembrie, tanar pensionar. A lucrat 40 de ani numai la Agenția (pana in 1999 Sucursala) din Bacau, iar ultimii 20 de ani numai pe funcția de […] Articolul O viața de om la BNR apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

