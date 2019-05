Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in negocieri cu CSM Bucuresti de saptamani bune, Cristina Neagu a luat, marti, decizia privind viitorul sau la nivel de echipa de club si a semnat prelungirea cu echipa din Capitala. "Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea, pentru ca, asa cum am declarat si acum doi ani cand m-am…

- Actor, creatorul celebrului personaj „Charlot”, regizor, scenarist, compozitor si producator american de film de origine engleza, Chaplin nu a vorbit prea mult despre tehnicile lui de a face filme, sustinand ca „este ca si cum un magician si-ar dezvalui propriile iluzii”. De fapt, pana sa inceapa sa…

- Zina Dumitrescu, supranumita „mama modei din Romania“, a murit la varsta de 82 de ani dupa o viata demna de un film. Creatoarea de moda a cunoscut-o pe faimoasa Coco Chanel si a refuzat-o pe Elena Ceausescu, a iubit si a fost iubita.

- Cristina Neagu a declarat ca este extrem de fericita dupa ce a fost desemnata cea mai buna handbalista din lume a patra oara. Sportiva spune ca distincția este importanta in perioada in care muncește pentru a reveni dupa accidentarea suferita la sfarșitul anului trecut. „Va mulțumesc din suflet pentru…

- Cristina Neagu, aflata in perioada de recuperare dupa operatia la ligamentele piciorului drept, a declarat ca titlul de cea mai buna handbalista a lumii in anul 2018, obtinut luni, o motiveaza in plus in acest moment dificil. ''Sunt foarte fericita. Le multumesc oamenilor ca sunt alaturi de…

- Nora Mork (27 de ani / 1,68 m), jucatoarea care a impresionat în ultimii ani la Gyor, a semnat un contract pe 2 ani cu CSM Bucuresti. Informatia este confirmata chiar de handbalista, într-un interviu acordat pentru tv2.no, informeaza Mediafax.”Ma simt usurata în ceea ce priveste…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut declaratii despre posibilitatea cresterii salariului handbalistei Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti. „Au fost mai multe discuții in ultima...

- Gabriela Firea: Cu tot respectul pentru performanta Cristinei Neagu, noi nu ne permitem in acest moment sa oferim un salariu mai mare decat cel existent Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara, la Digi Sport, ca handbalistei Cristina Neagu i s-a propus mentinerea salariului actual,…