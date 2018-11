Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista din Italia a scris un articol despre excursia pe care a efectuat-o in Romania și a laudat țara noastra, recomandand-o tuturor celor care cauta prețuri mici, distracție și o bucatarie excelenta.

- Rita (51 de ani) s-a maritat cu eroul Italiei la Mondialul din 1990 in 1987, insa cei doi au divortat in 1995. Chiar daca femeia a ramas cu o vila de peste doua milioane de euro, intr-un final, a pierdut tot.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost decapitat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce a fost torturat, fiindu-i taiate degetele, potrivit presei turce care citeaza oficiali din ancheta care ar fi ascultat la inregistrarea audio a execuției.

- Ștefan Radu, refacut dupa leziunea musculara, a luat 6,5 in Gazzetta dello Sport: "A impresionat prin timingul perfect la golul lui Immobile și cum a impiedicat șutul lui Sottil". Ce mult i-a lipsit Ștefan Radu lui Lazio in derbyul capitolin și, mai ales, cu Fankfurt in Europa League! Cat a contat reapariția…

- Fratele in varsta de 27 de ani al mijlocașului spaniol Lucas Torro, 24 de ani, de la Eintracht a decedat din motive inca necunoscute, in noaptea dinaintea meciului cu Lazio din grupele Europa League, 4-1. Eintracht Frankfurt a bifat joi o victorie la scor in fața lui Lazio (fara Ștefan Radu), 4-1,…

- Chelsea Londra este unul dintre actorii principali din fotbalul ultimilor ani. Perioada de glorie a clubului londonez incepe din momentul preluarii sale de catre miliardarul rus Roman Abramovich. Sumele imense de bani investite in aceasta perioada s-au concretizat intr-un trofeu Champions League (2012),…

- Schimbat in minutul 54 al meciului caștigat in deplasare cu Empoli, 1-0, fundașul roman Ștefan Radu (31 de ani) a suferit o leziune la mușchii flexori. Romanul va rata urmatoarele 6 meciuri pentru Lazio, inclusiv duelul cu rivala AS Roma și primele doua din grupele Europa League, cu Apollon Limassol…

- Meghan Markle o ducea bine și inainte de a deveni ducesa de Sussex, iar dovada stau incasarile ei din perioada in care era actrița. Presa britanica a aflat cați bani incasa Meghan pentru fiecare episod din Suits, serialul caruia ii simte lipsa și acum.