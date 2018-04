O veste buna pentru profesori: salariile se platesc inainte de Paste. Sau NU?

Stiri pe aceeasi tema

- Nu toti bugetarii isi vor primi lefurile inaintea Sarbatorilor Pascale. Lista institutiilor publice ale caror angajati isi primesc salariile inainte de Paste, mai exact pe 5 aprilie, a fost publicata inca de marti in Monitorul Oficial (MO). Si, din cate a precizat ministrul Finantelor, la Antena 3,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…

- “Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet va fi gata vom vorbi, pentru ca nu vreau sa venim cu un punct de vedere si pe urma sa il schimbam”, a afirmat Dancila. Referitor la scaderile la contributiile…

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște. Pensiile nu și am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta și este foarte…

- Deși politicienii și ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici, au anunțat acum cateva zile ca pensiilor și salariilor bugetarilor vor fi date inainte de Paște, se pare ca acest lucru este inca incert. O decizie in acest sens era așteptata dupa ședința de Guvern de joi, dar miniștrii nu au mai spus nimic.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, confirma – pe pagina sa de Facebook – faptul ca pensiile din Ministerul de Interne vor fi date inainte de Paste, dupa un calendar bine stabilit. “In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Proiecte importante pentru romani in sedinta de Guvern de joi. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat, miercuri, ca una dintre principalele modificari este impunerea unui plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe impozitul…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat din nou majorarea graduala a punctului de pensie, acesta urmand sa creasca semnificativ pana in 2020. Astfel, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei in 2020, dublu fata de momentul preluarii guvernarii. Cresterea va fi facuta gradual: incepand din…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Se maresc pensiile! VEZI la cat va ajunge valoarea punctului de pensie pana in 2020 Punctul de pensie va creste intr-un ritm sustinut pana in anul 2020, potrivit premierului Viorica Dancila. In cadrul unei emisiuni televizate demnitarul a declarat ca legea pensiilor va fi adoptata in forma finala pana…

- Sunt persoane care se plang ca le-au scazut salariile. Cum explica premierul: "Plata egala pentru munca egala e un principiu. Nu putem pentru aceeași munca sa avem salarii diferite(...). Incepand din martie vom crește salariile in invațamant cu 20%, am susținut intotdeauna sanatatea și educația(...).…

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. El a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta.…