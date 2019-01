O "vestă galbenă" a fost rănită grav la ochi în timpul protestelor Autoritatile franceze analizeaza circumstantele in care s-a produs accidentul, a informat directorul de cabinet. Procurorii ancheteaza incidentul care se afla acum in atentia Parchetului. Intr-o inregistrare video postata pe Facebook duminica, Marie-Laure Leroy, o profesoara din regiunea Quimperle, care s-a prezentat ca fiind mama elevului ranit, a declarat ca fiul ei a suferit o "operatie la ochi ce a durat trei ori si care, din nefericire, nu i-a salvat ochiul, in ciuda tuturor eforturilor facute de medici. Fiul profesoarei a fost ranit la un ochi de un un "flash-ball" (dispozitiv… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

