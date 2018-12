Stiri pe aceeasi tema

- Un reboot al serialului „Beverly Hills, 90210” se afla in lucru la CBS Television Studios, cu o parte din distributia originala, scrie news.ro.Serialul a fost lansat in 1990 si a avut zece sezoane. Potrivit Deadline, Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green…

- Fierbinti-Targ, cunoscut de sase ani sub numele de „Las Fierbinti“ datorita serialului cu audiente-record care se toarna aici, va avea un studio de film care va rivaliza cu cele de la Hollywood. Investitia se ridica la 16 milioane de euro si va fi realizata de firma Frame Film, care apartine regizorului…

- Personalitați precum Sebastian Stan, Nadia Comaneci, Angela Gheorghiu, Lucian Bute și, mai nou, Florian Munteanu, fac cinste Romaniei chiar daca nu locuiesc aici. Insa, mai sunt cateva staruri la Hollywood care se trag din Romania, dar care nu știu mai nimic despre țara noastra.

- Globul de Aur atribuit lui Marilyn Monroe in 1961 a fost vandut pentru suma record de 250.000 de dolari la casa de licitatii Julien's in Beverly Hills, California, au anuntat sambata seara oficiali de la licitatie, relateaza Reuters. Premiul obtinut in 1961 pentru cea mai buna actrita…

- O noua versiune a unui popular joc de societate (board game), Catan, printre ai carui admiratori se numara doua staruri de la Hollywood, Mila Kunis si Woody Harrelson, isi propune sa salveze omenirea prin cresterea gradului de constientizare in randul publicului larg in ceea ce priveste importanta…

- Donald Trump a publicat pe Twitter mesajul "Sanctions are coming" ("Sanctiunile vin"), deturnand sensul unei fraze celebre din universul serialului TV "Game of Thrones" pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor contra autoritatilor de la Teheran.

- Actrita Mia Farrow nu apare des la evenimente organizate la Hollywood, iar fiul ei, castigator al premiului Pulitzer, Ronan Farrow, nu a fost sigur ca ea va fi prezenta la hotelul Four Seasons din Beverly Hills, luni seara, la cea de-a 25-a aniversare a "Women in Hollywood", organizat de revista…

- Cele mai cunoscute artiste din lume s-au reunit ieri la gala Elle Women in Hollywood, care a premiat personalitațile feminine marcante ale ultimului an. Charlize Theron, Lady Gaga, Sarah Paulson, Kate Beckinsale și o mulțime de alte vedete feminine au defilat pe covorul roșu de la hotelul Four Seasons…