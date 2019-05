Stiri pe aceeasi tema

- O fosta luptatoare de wrestling a murit in conditii suspecte la varsta de 39 de ani. Ashley Massaro a fost luptatoare in ring, iar mai apoi a ales sa pozeze si pe coperta unei celebre reviste pentru barbati. Ashley Massaro avea doar 39 de ani.

- Toate cele trei iubite pe care le-a avut pana in prezent acest iesean au murit in conditii suspecte • Ieri, cea de-a patra a decis sa incheie socotelile cu viata si s-a aruncat intr-o fantana • Un localnic a salvat-o • Concubinul ei a mai avut inca trei femei care au avut o moarte neasteptata [...]

- Vești bune pentru piața IT din Romania aflata in plina ascensiune. Compania argentiniana Globant are in plan sa investeasca 20 de milioane de dolari pentru extinderea in Romania in urmatorii trei ani, scrie ZF . „Acum avem 90 de angajati si vrem sa ajungem la o echipa de circa 500-600 de persoane…

- Cantareața Elena Gheorghe a facut o dezvaluire neaștreptata despre partenerul ei de viața, Cornel Ene. Artista a marturisit ca acesta prefera brunetele. De-a lungul timpului, Elena Gheorghe a trecut prin numeroase schimbari de look. A fost roșcata, șatena și chiar bruneta. Vedeta a marturisit, la emisiunea…

- Vedeta pietei din Europa este noul Mitsubishi Outlander PHEV care se vinde cu succes si pe piata auto din Romania. Acum noul Mitsubishi Outlander PHEV a primit cateva modificari care aduce in mare parte o crestere a puterii maxime dezvoltate si o autonomie…

- Gabriela Cristoiu trece prin momente extrem de delicate. Tatal sau s-a stins din viața, iar anunțul trist a fost facut chiar de catre Gabriela, pe pagina ei de Facebook. Vedeta acuza un celebru lanț de supermarketuri pentru moartea tatalui sau.