Stiri pe aceeasi tema

- Roger Waters, fostul lider al formatiei Pink Floyd, le-a cerut alegatorilor "sa nu voteze pentru neofascisti ca (Jair) Bolsonaro si (Donald) Trump", presedintele ales al Braziliei si seful SUA, vineri, in timpul unei conferinte de presa la Montevideo, potrivit AFP.

- Roger Waters, in varsta de 75 de ani va concerta in cadrul unui eveniment „Palestina si drepturile omului astazi”. Acesta a vorbit pe larg despre conflictul israeliano-palestinian, apreciind ca palestinienii ”nu au drepturi, iar restul lumii nu face nimic” și l-a atacat dur pe Donal Trump. Fostul lider…

- Roger Waters, fostul lider al formatiei Pink Floyd, a cerut vineri la Montevideo ''sa nu fie votati neofascisti ca (Jair) Bolsonaro si (Donald) Trump'', presedintele ales al Braziliei si cel al SUA, relateaza AFP. Donald Trump? ''Evit sa-mi pierd pretioasa mea respiratie pentru…

- Radu Paltineanu si-a anuntat reusita marti dimineata (fusul orar al Romaniei), pe Facebook, unde a tinut un adevarat jurnal al calatoriei sale. La revenirea acasa va scrie o carte si va realiza un documentar. "Doamnelor și domnilor, am reușit! Astazi, la orele 21:51 am ajuns in Ushuaia, capatul…

- Aceasta decizie poate dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin…

- A treia ediție a festivalului Pelicula – Latin American Experience este gata sa inceapa. In perioada 12 – 16 septembrie 2018 publicul va avea ocazia sa participe la proiecții de film, demonstrații de dans și, experiențe culinare, expoziții de pictura sau sa cunoasca povești cu și despre America Latina.…

- Unsprezece tari din America Latina cer guvernului condus de Nicolas Maduro sa accepte ajutorul umanitar pentru a atenua criza migratiei care a dus la un exod masiv al venezuelenilor, potrivit unei declaratii semnate marti la Quito, transmite AFP. Reprezentantii acestor state, reuniti timp…

- Coreea de Sud, Brazilia si Argentina vor beneficia de exceptii de la cotele de import de otel permise de Statele Unite, iar o masura similara se va aplica si la importurile de otel din Argentina, a anuntat miercuri departamentul american al comertului, printr-o declaratie preluata de Reuters.…