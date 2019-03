Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu miere și scorțișoara. Slabești 8 kilograme și scapi de celulita. Dieta cu miere și scorțișoara te ajuta sa slabești pana la 8 kilograme pe luna, reduce celulita, scade apetitul și taie pofta de dulce.

- Anamaria prodan arata din ce in ce mai bine și parca intinerește pe zi ce trece. Dan Alexa, la MOMENTUL ADEVARULUI. Ce spune de relatia cu Anamaria Prodan si care este MOTIVUL pentru care A DIVORTAT "Eu daca imi doresc ceva nu-mi sta nimic in cale! Este o dieta prin care toti sportivii…

- Un exemplu demn de urmat, Mihai Morar a reușit sa-și intoarca viața cu susul in jos, in cel mai bun mod posibil. Prezentatorul a trecut printr-o transformare admirabila, atat fizica, cat și mentala. Cea mai vizibila, insa, ramane schimbarea la nivel corporal.

- Catalin Scarlatescu slabeste si nu se mai opreste! Vedeta a scapat de foarte multe kilograme, iar cea mai recenta fotografie cu el il prezinta transformat total. Catalin Scarlatescu a renuntat la a mai purta haine de culoare negru, iar ieri s-a fotografiat purtand o camasa alba, cu dungi albastre, oamenii…

- Iuliana Marciuc a reușit sa slabeasca 6 kilograme și sa iși intinereasca varsta metabolica cu 8 ani in urma antrenamentelor pe care le face in sala de sport. Este conceptul de fitness care i-a schimbat radical stilul de viața in ultimele luni. Vedeta TV a luat decizia sa faca acest tip de sport dupa…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Perfecte.ro, Fuego ne-a povestit despre Craciunul copilariei, poftele și cadourile din perioada Sarbatorilor, dar și cum și-a schimbat stilul de viața, reușind sa slabeasca, fara excese, 16 kilograme in mai puțin de doua luni.