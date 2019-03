Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti s-a clasat in categoria oraselor cu cei mai multi profesionisti care lucreaza in industria de inalta tehnologie, care numara in prezent peste 70.000 de angajati. Capitala se plaseaza in categoria centrelor cele mai active din acest punct de...

- A murit Albert Finney, actorul din filmul Crima din Orient Express. Actorul care a jucat in peste 60 de filme, dintre care cele mai reprezentative sunt Crima din Orient Express, Erin Brokovich și Skyfall, a murit dupa ce in ultima vreme a fost bolnav. Vedeta de la Hollywood a anunțat, in anul 2011,…

- Leonardo DiCaprio se poate lauda cu un palmares de femei frumoase impresionat, iar prin patul sau au ajuns multe modele cunoscute. Celebrul actor de la Hollywood este foarte carismatic și dorit de multe domnișoare din lumea intreaga.

- Raluca Anghel, consultant Marketing Turistic, a facut topul destinatiilor turistice „vedeta“ in 2019. Daca in ultimii ani, romanii au optat in continuare pentru Grecia si Turcia, temerarii fiind atrasi Republica Dominicana, Thailanda, China, India sau Bali, anul 2019 va avea cu siguranta vedetele lui…

- Actrița Angelica Rivera, fosta prima doamna a Mexicului, și-a cumparat o super vila intr-un cartier de lux din Los Angeles. Angelica Rivera s-a mutat intr-o vila de lux in zona Highland, de Los Angeles, una dintre cele mai exclusive din oraș. Fosta prima doamna a Mexicului ar fi platit aproximativ…

- Actrița Salma Hayek s-a gandit la fanii ei odata cu sosirea noului an. Vedeta le-a facut urari dintr-un pat decorat ca pentru sarbatori. Cocoțata in pat – așa apare Salma Hayek intr-o fotografie pe care a postat-o pe contul sau de Instagram pentru a le face urari de Anul Nou admiratorilor ei. In imaginea…

- Sarah Elliott, 34 de ani, și Paul Edwards, 36 de ani, au vorbit pentru prima oara pe o aplicație de dating pe 22 decembrie. Dupa ce au vorbit și a doua zi, ei au decis sa se casatoreasca de Craciun. Povestea lor pare desprinsa dintr-un film, dar este cat se poate de reala. S-au cunoscut pe internet…

- Ce avere are familia Kardashian Femeile din familia Kardashian fac bani pe banda rulanta. Din reality show, din reclame pentru diverse branduri, din propriile afaceri in industria de frumusete, si multe altele. Au ajuns astfel sa figureze pe primele pozitii ale clasamentului celor mai bogate celebritati…