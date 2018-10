Stiri pe aceeasi tema

- Un iPhone de ultima generatie costa aproximativ 1.000 de euro pentru utilizatorii de rand, insa pentru o vedeta de televiziune din Rusia, utilizarea unui telefon produs de Apple ar putea sa coste 1,6 milioane de dolari. Samsung a dat-o in judecata pe Ksenia Sobchak, pentru ca a fost vazuta in public…

- Apple prea controlul asupra tehnologiei de power-management al iPhone, in cadrul unui deal de 600 de milioane de dolari cu Dialog Semiconductor, tranzactie care va securiza locul companiei nemtesti ca furnizor pentru gigantul Apple, scrie Reuters.

- Rusia a exportat aproape de doua ori mai mult grau in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate de Agentia vamala rusa, informeaza compania de consultanta UkrAgroConsult. In perioada ianuarie-august 2018, exporturile de grau au urcat cu…

- India a ajuns la un acord cu Rusia pentru a cumpara un sistem S-400 de rachete sol-aer, au anuntat ambele parti. Astfel, India a ignorat avertizarile din partea SUA, conform carora aceasta achizitie ar putea duce la sanctiuni, scrie News.ro, care citeaza Reuters.

- Trezoreria SUA a publicat versiunea neclasificata a raportului privind lupta cu fluxurile financiare ilegale din Rusia. In conformitate cu legea CAATSA, adoptata in luna august a anului trecut, Administrația Trump trebuia sa transmita raportul Congresului la inceputul lunii august 2018. „Incepand cu…

- O instanța din SUA a stabilit ca Monsanto trebuie sa ii plateasca despagubiri in valoare de 289 mil. dolari lui Dewayne Johnson (46 de ani), gradinarul unei școli din California, care a acuzat ca folosirea frecventa a Roundup, un erbicid produs de companie, i-a provocat cancerul limfatic.Procesul…