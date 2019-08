Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat pentru Adevarul ca nu avea o relatie apropiata cu tatal sau, pe care l-a vazut ultima data la inmormantarea bunicii sale, anul trecut, de Paste.

- Vorbe care taie ca un cuțit. Astfel poate fi catalogata discuția pe care tatal Alexandrei Maceșanu, fata disparuta pe 25 iulie 2019 și despre care se presupune ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a avut-o cu jurnaliștii Observatorului.

- Apar noi și noi informații legate de crimele odioase din Caracal, comise de Gheorghe Dinca. Toata lumea s-a intrebat cum anume a ars criminalul trupul fara viața al Alexandrei Maceșanu, caci timpul a fost unul scurt și barbatul de 66 de ani ar fi avut nevoie de cel puțin 48 de ore pentru a face așa…

- Noi detalii tulburatoare ies la suprafața, in cazul crimelor odioase din Caracal. O vecina de-ale lui Gheorghe Dinca a marturisit ca il cunoștea pe acesta ca fiind un barbat liniștit și respectuos, dar ca avea anumite tulburari comportamentale.

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au protestat luni seara in fata sediilor Politiei si Primariei din oras, ei

- O vecina a lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu din Caracal, a sunat de doua ori la numarul unic de urgenta 112, la ora 3.00 si la ora 5.00, in dimineata de 25 iulie. Femeia a raportat activitati dubioase in fata portii lui Dinca. Alexandra Macesanu a apelat…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Inainte ca Alexandra sa fie ucisa, vecina lui Gheorghe Dinca a auzit tipete. Imediat, a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a anuntat. Luis Lazarus a transmis ca oamenii legii au linistit-o, spunandu-i ca e totul in regula, ei patruleaza.