Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a prezentat o inregistrare in care Adrian Țuțuianu le-a spus unor primari și consilieri din PSD ca are informații conform carora tatal și fratele uneia dintre femeile-ministru din Guvern vor primi o decizie definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala. Vicepresedintele PSD face referire…

- Astazi, politistii efectueaza 69 de perchezitii pe raza a 12 judete si a municipiului Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Omul de afaceri Ioan Balta zis Oniza trebuie sa se prezinte din nou in fata instantei. La Tribunalul Maramures, marti, 11 septembrie are loc primul termen intr-un dosar in care Oniza, alaturi de alti doi afaceristi, este judecat pentru savarsirea infracțiunii de tentativa de evaziune fiscala, respectiv pentru…

- In Coreea de Sud, sefii de stat ajung deseori la inchisoare de indata ce pleaca de la putere, adesea dupa o alternare a fortelor politice la conducerea tarii. Cei patru fosti presedinti sud-coreeni, inca in viata, au fost toti fie inculpati, fie condamnati. Presedinte al tarii din 2008 pana in 2013,…

- Celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo va trebui sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol pentru clasarea acuzatiilor de evaziune fiscala, a confirmat vineri parchetul din Madrid, citat de AFP. Acordul preliminar incheiat in iunie si aprobat vineri de fisc prevede de…

- La data de 18 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, împreuna cu politisti din Dej si cu luptatori de actiuni speciale, au derulat o actiune pe raza localitatii Ciubanca, comuna Recea Cristur, în scopul depistarii unor persoane cautate.…