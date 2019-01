Stiri pe aceeasi tema

- O hala dezafectata din localitatea Hereclean a fost cuprinsa de flacari in cursul acestei diminetii -ora 9.15. La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Zalau cu doua autospeciale si o ambulanta AMURD. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum”…

- Locuinta unui gospodar din localitatea Cuceu a fost cuprinsa de flacari in cursul zilei de miercuri – 9 ianuarie, in jurul orei 12.26. La fata locului, pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii Sectiei Jibou din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Porolissum”…

- Un accident grav de circulație a avut loc, vineri, pe raza comunei Bobota. Pompierii de la punctul de lucru Sarmașag, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au fost solicitați sa intervina in jurul orei 11.30, la un eveniment rutier petrecut la iesire din…

- O buzoianca a sunat la 112 pentru a solicita intervenția pompierilor, alarmata de țiuitul detectorului de gaze montat in apartament. Femeia, care locuiește singura, a reușit sa puna in mișcare un intreg dispozitiv de intervenție. Apelul a fost efectuat in jurul orei 18.00, de la un bloc situat vizavi…

- Un accident rutier soldat cu ranirea mai multor persoane s-a petrecut vineri seara pe DN1, in comuna Maneciu, traficul in zona fiind blocat pentru cercetari.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in accidentul care a avut loc pe raza satului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in Cernavoda, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un apartament de pe strada Liliacului, numarul 2 , bloc 14. ...

- Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei."Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor,…

- Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei."Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor,…