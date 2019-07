O vară foarte fierbinte: Recorduri de căldură în 2019, din Europa la Polul Nord Canicule repetate sunt un simptom fara echivoc al incalzirii planetei, in pofida faptului ca oamenii de stiinta sunt adesea reticenti in a atribui modificarilor climatice vreun eveniment meteorologic extrem anume. CEA MAI CALDA LUNA IUNIE Iunie 2019 a fost luna iunie cea mai calda inregistrata vreodata in lume, detronand astfel luna iunie 2016. Acest record se explica mai ales printr-o canicula extrem de exceptionala in Europa, care a inregis (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

