- Polițiștii timiseni au reținut un barbat de 41 de ani, banuit de furt din buzunare. Mai exact, in data de 16 martie, cel in cauza a furat un telefon mobil din buzunarul gecii unei femei, de 30 de ani, in timp ce se afla in incinta unei societați comerciale de pe raza localitații Giroc, cauzand […]…

- Aproape jumatate din populatia planetei detine in prezent un telefon mobil, de la cele mai simple modele, care costa doar cativa euro, si pana la smartphone-urile sofisticate, care ajung la mii de euro.

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un tanar care este banuit de comiterea unei infracțiuni de talharie. Acesta ar fi incercat sa sustraga, folosindu-se de violența, bunuri dintr-un magazin. Potrivit IPJ Alba, in 23 martie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- Folosim telefonul mobil zilnic, fara sa ne gândim o clipa ca ne-ar putea afecta sanatatea. Pe lânga posibilele radiații, transmiterea microbilor și declanșarea unor alergii, are și un efect mai puțin discutat.

- Cand se afla in sala de cinematograf, unde filmul care rula urma sa se incheie curand, barbatul a constatat ca nu mai avea telefonul mobil la el. Aparatul cazuse intre scaunele de cinematograf, iar el a incercat sa il recupereze. Din nefericire insa, scaunele care sunt dotate cu dispozitive…

- Un barbat care ar fi mințit ca i-ar fi fost furat un telefon mobil in timp ce se deplasa cu microbuzul, a ajuns in vizorul poliției, noteaza Noi.md. Incidentul ar fi avut loc pe 13 ianuarie. Barbatul de 24 de ani, locuitor al orașului Cricova, s-a adresat dupa ajutor politistilor sectorului Rișcani,…

- Un studiu facut de Kaspersky Lab și B2B Internațional arata ca utilizatorii de smartphone nu conștientizeaza adesea riscurile de securitate la care sunt expuși. Studiul a relevat faptul ca marea...

- O fata de 18 ani a murit dupa ce telefonul mobil la care vorbea cu o ruda, a explodat. Incidentul s-a petrecut in propria sa locuința, din India.Uma Oram din Kheriakani, India, și-a pus telefonul mobil la incarcat in timp ce vorbea cu o ruda.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi barbați acuzați de comiterea unui furt.Conform IPJ Cluj, la data de 9 martie a.c., cei doi barbați, în vârsta de 37 și 28 de ani, din Turda, în timp ce se aflau într-un magazin de pe strada Observatorului,…

- Un elev de clasa a XII-a de la Colegiul Tehnic Radauti a fost surprins incercand sa copieze cu telefonul mobil la proba de limba romana a simularii examenului de bacalaureat.Lucrarea elevului va fi notata cu nota 1, insa calificativul nu va fi trecut in catalog.Simularea examenului de bacalaureat ...

- O chinezoaica a facut cheaguri de sange pe creier, dupa ce a folosit telefonul mobil timp de 20 de ore fara oprire, punandu-si astfel viata in pericol. Muncitoarea de 47 de ani a fost supusa ulterior timp...

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt dintr-un autoturism, parcat pe raza municipiului Buzau. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca in cursul…

- Dupa ce a aplicat sfaturile propuse in cartea „Cum sa te desparti de telefonul tau: planul de 30 de zile pentru a-ti recupera viata“, scriitoarea Stacey Halls a reusit sa-si imbunatateasca viata, resimtind schimbari majore si declarand ca se simte un alt om.

- Un recidivist eliberat dupa ce ispasise 8 ani de inchisoare pentru talharie s-a napustit, aseara, inarmat cu un cutit, asupra unei vanzatoare. Atacul salbatic ar fi putut sa o coste viata pe sarmana femeie.A avut, insa, noroc si a reusit sa fuga.

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O vanzatoare de 58 de ani din Arad a fost ranita cu un cutit, duminica, de un barbat care a intrat in magazin cand era singura, cu scopul comiterii unui jaf, reusind sa fuga cu aproximativ 1.000 de lei. Femeia este in spital, in afara pericolului, in timp ce suspectul a fost identificat si este cautat…

- „Vedeti toti oamenii din spatele meu? Se grabesc catre serviciu si nu sunt atenti la nimic din ce se intampla in jurul lor. Uneori suntem asa de prinsi cu viata de zi cu zi incat uitam sa lam o pauza pentru a ne bucura de frumusetea vietii. Suntem precum niste Zombie. Ridicati-va capul din telefonul…

- De cateva secunde a avut nevoie un hot din Alba Iulia, marți seara, ca sa fure un telefon mobil de la un barbat. Victima, un barbat din Alba Iulia, a scris o postare pe facebook imediat dupa incident, declarand ca, marți seara, in timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, o persoana…

- Fermieri cu smartphone-ul in mana, urmarind evolutia culturilor de porumb si problemele care le pot afecta. Nu este vorba despre un joc pe telefonul mobil, ci despre o aplicatie lansata pe 6 martie 2018 de catre Dekalb, parte a Monsanto Technology, prin care fermierii sunt sfatuiti in privinta unor…

- Dispar permisele de conducere si cartile de identitate. Vezi cu ce vor fi inlocuite Incepand cu anul 2018, polonezii vor putea sa iși foloseasca telefonul mobil in locul carții de identitate. Pana la permis mai este doar un pas. Adio carte de identitate fizica in Polonia. Polonezii au pus la cale o…

- Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca si Suedia, cu mai mult de 120.000 de useri, si va fi lansata in Marea Britanie. Folosind aplicatia Hold, tinerii primesc 10 puncte pentru fiecare…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat marți, 27 februarie a.c., o femeie de 31 de ani, din comuna Letca, banuita de comiterea unui furt de telefon mobil. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca la data de 23 ianuarie a.c., persoana banuita de comiterea faptei, profitand…

- Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, iși exprima increderea fața de implementarea unui sistem modern de avertizare a populației in caz de pericol. Intr-o postare pe Facebook, fostul vicepremier vorbește despre oportunitatea unui astfel de sistem, folosind drept exemplu ninsorile din ultimele…

- Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. Un studiu dat publicitatii de Statista.com…

- Primul serial online creat de WOAH pentru a fi urmarit pe telefonul mobil s-a lansat pe 14 februarie si in Romania. Episoadele 1 si 2 sunt deja disponibile. Lansarea SEEN a fost si ea o premiera: intr-un eveniment exclusiv online, vloggeri si...

- Furt surprins de camerele de supraveghere la Sibiu. Un barbat i-a furat telefonul angajatei unui magazin de cosmetice. Imaginile au fost postate de femeie pe facebook, pentru ca hoțul sa fie identificat.

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Politie Vințu de Jos au identificat un barbat de 64 de ani, din Vintu de Jos, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 8 februarie 2018, din interiorul unui camin cultural din localitatea Vințu de Jos. Joi, 8 februarie 2018,…

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Participarea la Ferma Vedetelor nu a insemnat pentru vedete doar multa munca și reintoarcerea la origini, ci și deconectarea de viața cotidiana. Astfel ca, timp de trei luni, concurenții au stat fara telefonul mobil, fara televizor și alte gadget-uri. Dupa aceasta „cura”, la sfarșitul filmarilor, Daniel…

- Profesorul, revoltat ca studentul nu era atent la cursul lui, i-a luat telefonul și a dat cu el de pamant, iar intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc la o universitate din India. Cum iti afecteaza sanatatea TELEFONUL MOBIL. Atentie, se poate ajunge la SEVRAJ Reprezentanții…

- Un tanar, din comuna gorjeana Calnic, a fost jefuit de telefonul mobil in timp ce se afla cu mama sa, la control, la Spitalul Orasenesc din Rovinari. Fiul femeii a ramas fara telefonul mobil in valoare de 300 de lei. ...

- Peste 90% dintre romani nu ies din casa fara telefonul mobil, releva un studiu realizat de o companie de cercetare de piata. Daca totusi isi uita smartphone-ul, jumatate dintre ei se intorc din drum, chiar daca risc sa intarzie la serviciu sau la o intalnire. Statisticile arata ca, la fiecare sfert…

- Un tanar de 20 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de distrugere. Conform rechizitoriului, la data de 23 iunie 2017, in timp ce se afla in zona Casei de Cultura din municipiul Focșani,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Amazon intra a inaugurat primului magazin din reteaua Amazon Go, deschis pe 22 ianuarie 2018 in Seattle, Statele Unite ale Americii. Clientii intra, iau produsele pe care le doresc si ies din magazin fara sa stea la coada si fara sa plateasca la casa. Nimic in aceasta lume nu este insa gratis, iar…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- O tanara de 17 ani, a fost cat pe ce sa ramana fara telefonul mobil pe care il avea asupra sa, dar l-a observat la timp pe cel care a intins o mana spre buzunarul hainei cu care era imbracata in incercarea de a-l sustrage.

- Un minor, in varsta de 15 ani, din Blaj, este cercetat de politistii de investigatii criminale din muncipiu, pentru un furt comis in noiembrie 2017. A fost depistat luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite.

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru a…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- Femeia care apare in imagini este cautata de oamenii legii, pentru ca ar fi sustras un telefon mobil in timp ce se afla intr-o farmacie, noteaza NOI.md. Telefonul, in valoare de 4450 de lei, apartinea unui barbat in virsta de 36 de ani. In cadrul cercetarilor inițiate, politistii au constatat ca femeia, in…

- Au fost numite șase motive principale ale descarcarii rapide a smartphone-ului. Dupa cum a informat portalul AKKet.com, primul motiv care duce la descarcare este luminozitatea ecranului. Utilizatorii ar trebui sa activeze luminozitatea automata sau sa o reduca manual seara și noaptea. De asemenea, va…