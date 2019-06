O vanatoare regala in Delta Dunarii si criza dinastica din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica seara o noua atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in noua judete din vestul si nordul tarii, pana luni la ora 12:00 informeaza Agerpres Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in Banat, Crisana, local in Maramures…

- ANM a emis, marți, o noua informare meteo de vremea rea, in vigoare pana miercuri seara. Marți, 32 de județe din Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania au intrat sub cod galben de ploi torențiale și vijelii, pana la ora 23:00. ANM anunța ca incepand de marți, ora 10:00, pana miercuri la ora 23:00,…

- Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de vreme rea. In data de 6 iunie, intre orele 10:00 – 22:00, in județ dar și in cea mai mare parte a țarii se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și caderi de grindina. In intervalul…

- Delta Dunarii a fost, la inceputul lunii mai, locul de desfașurare a celei de-a treia etape a proiectului european Scent, inițiativa finanțata cu fonduri europene și care are ca scop conservarea naturi și protejarea mediului printr-o mai buna ințelegere a fenomenului inundațiilor. Zeci de specialiști…

- Arhivele Naționale, Universitatea din Oradea, Muzeul Țarii Crișurilor Oradea, cu sprijinul Transgaz și Țuca Zbarcea & Asociații, prin proiectul realizat impreuna, „Saecularia – Centenar Romania”, ofera oradenilor un eveniment deosebit, intitulat „Salutul Suveranilor – rememorarea…

- Busturile Regelui Ferdinand I și al lui Mihail Kogalniceanu, dezvelite de Ziua Regalitații Dupa o lunga perioada de administrație otomana, Dobrogea a intrat in granițe romanești la 1878, dupa ce Romania a ieșit invingatoare din razboiul ruso-turc din 1877-1878 (Razboiul de Independența). Insa, pe aceste…

- Captura record de cocaina in Delta Dunarii. Autoritatile au gasit peste 800 de kilograme de droguri de mare risc intr-o salupa abandonata intr-o zona de plaje salbatice. Ambarcatiunea a fost gasita de un localnic care a anuntat imediat autoritile. Ancheta e in desfasurare si urmareste sa stabileasca…

- A trecut un veac de la Marele Razboi, dar poveștile nu s-au terminat. Inca ies la iveala de prin sertare prafuite sa ne mai aminteasca despre cum s-a facut Romania Mare. Așa este și istoria lui Matei Vasiliu, brav ostaș roman, care a luptat pe toate fronturile ținute de romani. Este o istorie compusa…