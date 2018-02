O vaca nu s-a lasat dusa la abator, a evadat si s-a ascuns in padure, iar de atunci a devenit un fenomen social in Olanda #JeSuisHermien

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de principalele valute in ziua in care Guvernul Dancila a intrat efectiv in paine si a avut prima sedinta a Executivului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro, pana la un curs de 4,6582 lei/unitate. Si dolarul…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Mii de oameni s-au imbrancit, vineri, in supermarketurile din Franta, pe fondul unei promotii la crema de ciocolata tartinabila Nutella, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella,…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma exploziei unei bombe intr-o piata din orasul Yala, Thailanda. Un reprezentant al Politiei a precizat, luni, ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta. In urma exploziei trei oameni au murit si 19 au fost raniti. "Martorii au explicat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 2,05%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Regizorul Rian Johnson va incepe sa filmeze noua sa trilogie originala din universul "Star Wars" in luna iunie a acestui an, in Argyll, Scotia. "Asa cum este obiceiul, cu orice productie Star Wars, filmul este invaluit in secret, dar vor sa filmeze in jurul unui drum important. Alte filmari…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca din aceasta dimineata vor avea loc testari pentru implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT". In zonele unde se vor face verificarile pe terminalele conectate la retelele operatorilor de telefonie…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Maghiarii primesc cele mai mari bonusuri cu ocazia sarbatorilor de iarna dintre tarile europene, incasand echivalentul a pana la 91% din salariul lunar de baza. Primele de Craciun sunt cele mai raspandite in Croatia, unde pana la 44% dintre angajati primesc un astfel de bonus, insa suma reala…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Al doilea atac terorist petrecut la New York in ultima luna si jumatate i-a dat prilejul presedintelui Statelor Unite sa isi promoveze initiativa de a limita migratia Luni dimineata, in jurul orei 7.30 (14.30 ora Romaniei) un barbat in varsta de 27 de ani din Bangladesh a incercat sa se arunce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, in forma Comisiei Juridice, proiectul care modifica Legea ANI si care prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Plenul Camerei a dezbatut, astfel,…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Metrorex introduce noi titluri comune de calatorie pentru liniile urbane Metrorex-RATB. Iata noile titluri de calatorie pentru transportul cu metroul si RATB: Biletul unic care va fi valabil 60 de minute;Biletul cu 10 calatorii a cate 60 de minute de valabilitate pentru fiecare calatorie;Abonamentul…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Toti stim ca telefoanele ne pot localiza in timp real, dar nu multi inteleg ca asta se poate intampla si cand functia respectiva este oprita. Poti sa-ti iei cateva masuri de precautie si sa te asiguri ca nu ai oferit astfel de permisiuni aplicatiilor care te ingrijoreaza, insa e cam greu sa…

- Inca de la primele ore, coalitia formata de PSD-ALDE-UDMR si reprezentanti ai UNJR din Comisia condusa de Florin Iordache a abrogat dreptul presedintelui Romaniei de a refuza numirea procurorilor si judecatorilor simpli, asta dupa ce miercuri au fost adoptate numeroase amendamente ce vor avea un efect…

- Ca orice alt serviciu online care se respecta, Uber face eforturi sa se adapteze nevoilor clientilor sai prin actualizari regulate de functionalitate. Incercand sa faca viata mai usoara celor care calatoresc mai mult in perioada sarbatorilor de iarna, Uber a pregatit o serie importanta de…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE.…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar fi pregatite de lansare mai devreme fata de intervalul de anul acesta, asa ca deja incepem sa avem informatii despre ele, scrie Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus ar trebui sa apara mai devreme in 2018 decat au aparut in 2017; avand in vedere ca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Pasionatii de astronomie vor avea parte de un spectacol special pe cer la inceputul saptamanii viitoare. Planetele Venus si Jupiter vor fi vizibile fara binoclu sau telescop, ci doar cu ochiul liber. Venus si Jupier vor fi vizibile deasupra orizontului spre sud-est, luni, 13 noiembrie. Daca…

- Seat a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV al ibericilor, denumit Arona. Conform unui comunicat oficial, pretul de baza al lui Arona pleaca de la 14.270 de euro cu TVA inclus. In acesti bani veti primi o masina cu un motor pe benzina, capabil sa genereze 95 de cai putere.…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii pozitiei in fata Rusiei. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au dat de asemenea unda verde unei reforme profunde…

- Premierul Mihai Tudose a atacat voalat compania Dacia, miercuri, spunand ca sindicalistii care au protestat marti la Mioveni cer autostrazi, in timp ce firma la care lucreaza externalizeaza profitul. "Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani sustinuti de conducere,…

- O versiune falsa a aplicatiei de mesagerie WhatsApp a fost descarcata din magazinul online Google Play de peste un milion de ori, de utilizatorii de Android. Aplicatia se numeste Update WhatsApp Messenger si intre timp a fost indepartata din Google Play, arata BBC. Nu se stie pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, amanarile succesive ale sedintelor de guvern in care trebuia adoptata ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal nu e nicio problema. "Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Guvernul se asteapta ca angajatorii privati sa majoreze de buna voie salariile brute ale personalului daca s-ar aplica modificarile fiscale anuntate. Totusi, Executivul nu a luat in seama faptul ca societatile aflate in insolventa nu o pot face decat prin proceduri greoaie si costisitoare, cu aprobari…