Stiri pe aceeasi tema

- O legenda a industriei auto, creatorul Ford Mustang și cel care a salvat Chrysler de faliment, Lee Iacocca, a murit la varsta de 94 de ani, informeaza BBC, potrivit Mediafax. Citește și: Dezvaluirile lui Petre Lazaroiu arunca in aer PSD: 'In spatele condamnarii lui Dragnea au stat și unii…

- Grecul Giannis Antetokounmpo, extrema echipei Milwaukee Bucks, a fost desemnat, luni la Los Angeles, cel mai bun jucator (Most Valuable Player) din sezonul 2018-2019 al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), informeaza AFP. Antetokounmpo, in varsta de 24 de ani, este doar al doilea…

- Serialul „Lucifer” va avea un al cincilea sezon, care va fi si ultimul al productiei difuzate de Netflix, potrivit Variety, scrie news.ro.Primele trei sezoane ale serialului au fost difuzate de Fox, apoi Netflix a preluat productia si a lansat episodul al patrulea in luna mai a acestui an.…

- Actrita franceza Emmanuelle Seigner s-a declarat indignata pe retelele de socializare fata de filmul lui Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood', prezentat in competitie la Cannes si care abordeaza asasinarea lui Sharon Tate, un episod tragic din viata sotului sau Roman Polanski, fara ca…

- Fostul jucator de tenis Justin Gimelstob, 42 de ani, și-a dat demisia din conducerea ATP, Asociația Profesionista de Tenis, unde era reprezentantul jucatorilor. Anunțul americanului a venit pe Facebook: ”Comportamentul meu din ziua respectiva a produs daune de imagine sportului meu și persoanelor care…

- Mai multi fani ai cantaretei Britney Spears au protestat luni la Los Angeles cerand ca artista sa fie externata din unitatea de tratament, unde se crede ca este internata impotriva vointei ei, scrie digi24.ro. Britney Spears protest happening right now! #helpbritney pic.twitter.

- Pugilistul ucrainean Vasili Lomacenko si-a pastrat cu usurinta titlurile WBO si WBA la categoria usoara, invingandu-l pe britanicul Anthony Crolla, vineri, in cadrul unei gale la Los Angeles. Lomacenko, in varsta de 30 de ani, s-a impus prin KO in repriza a 4-a, intr-un meci cu sens unic. El si-a trecut…