Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui din statiunea Baile Tusnad, locuitorii si turistii fiind avertizati de prezenta acesteia printr-un mesaj Ro-Alert potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Grupuri de vanatori au participat in fiecare seara, in ultimele zile, la goane prin care au incercat sa indeparteze cat mai mult de zona locuita ursoaica cu doi pui care si-a facut un obicei din a cobori in municipiul Campulung Moldovenesc. Vanatorii au patrulat la liziera padurii, au tras cu ...

- Scene de film in curtea unei case din Baile Tușnad. O ursoaica, cu doi doi pui, a dat buzna intr-o anexa a locuinței, unde se afla gratarul. Animalele au fost atrase de miros și de resturile de mancare.

- Locuitorii mai multor strazi din municipiul Campulung Moldovenesc nu au liniste de cateva zile, dupa ce o ursoaica insotita de doi pui a fost vazuta de mai multe ori intrand prin livezi si prin curti, in cautare de hrana. Primele aparitii ale ursului au fost sesizate prin numarul de urgente 112 de ...

- Jandarmii harghiteni au eliberat, joi dupa-amiaza, un pui de urs ramas captiv intr-un canal din localitatea Baile Tusnad, animalul fugind apoi in padure. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, un barbat din Baile Tusnad a anuntat la 112 ca a observat…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, un barbat din Baile Tusnad a anuntat la 112 ca a observat in zona respectiva prezenta unei ursoaice agitate, cu un pui, iar o grupa de jandarmi a mers la fata locului si a gasit un pui de urs blocat intr-un canal. Intrucat…

- Potrivit sursei citate, la Lacul Sfanta Ana a fost trimis de indata un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad, barbatul care a solicitat ajutorul relatand faptul ca o ursoaica cu doi pui s-ar fi apropiat si nu mai vrea sa plece de langa locul unde se comercializeaza…