- Presedintia Zelenski se va axa pe doua mari probleme ale Ucrainei, si anume coruptia si razboiul. Pentru eliminarea primului flagel mentionat, o varianta poate fi ofertarea Laurei Codruta Kovesi pentru preluarea conducerii Procuraturii Generale de la Kiev, scrie un site de stiri din tara vecina.

- Un tanar englez s-a dus la un om fara adapost pe care l-a zarit pe strada și i-a dat cardul sau bancar și codul PIN. Jack Fada, in varsta de 27 e ani, se afla la o terasa, iar la un moment dat l-a...

- Cainii sunt, fara doar și poate, cei mai buni prieteni ai oamenilor, iar vedetele de la Hollywood, in ciuda faptului ca au un program haotic, iși fac timp pentru patrupezi, pe care pur și simplu ii adora.

- Rezerva internaționala se cheama rezerva internaționala pentru a putea fi vazuta și certificata de catre piețele internaționale, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). "Despre subiectul aur nu am nimic in plus de adaugat fata de ceea ce s-a spus de catre BNR,…

- O vulpe a fost surprinsa, miercuri, 13 februarie, in timp ce se plimba in Alba Iulia, pe langa Cetatea Alba Carolina. Animalul parea a fi bolnav și nici nu era speriata de prezența oamenilor. In imaginile surpinse de un trecator se poate observa starea precara in care se afla aceasta, cu jumatate din…

- In aceasta dimineața, pe Drumul Național 6 (DN6/E70), Bucuresti-Alexandria, a avut loc un accident rutier in zona localitatii Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Doua autotrenuri s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului…

- Vineri, 8 februarie, de la ora 19.00, la Palatul Cercului Militar National, in Sala de Spectacole, are loc relansarea a doua volume semnate de dirijorul Tiberiu Soare, „Pentru ce mergem la opera?” si „Noua povesti muzicale”. Evenimentul este organizat de Fundatia Calea Victoriei.