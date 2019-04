Stiri pe aceeasi tema

- O universitate japoneza a anunțat ca nu mai angajeaza profesori fumatori, cu excepția unui angajament de renunțare la țigari, scrie AFP."Consideram ca a fuma nu corespunde cu munca în educație", a declarat un purtator de cuvânt al Universitații din Nagasaki (sud-vest),…

- Demisia lui Takeda, care va renunta si la conducerea JOC la finalul actualului sau mandat, in luna iunie, a fost acceptata de Comitetul Executiv al CIO. Oficialul nipon era membru al CIO din anul 2012. Tsunekazu Takeda (71 ani), personajul-cheie in obtinerea organizarii Jocurilor Olimpice de vara…

- JO 2020. Comitetul de organizare a dezvaluit designul pe care il va avea torta in cadrul unui eveniment desfasurat la Tokyo, cu exact un an inaintea startului stafetei olimpice, care va fi adusa din Grecia in Tara Soarelui Rasare in martie 2020. Torta are o lungime de 71 centimetri si o greutate…

- Posta din Japonia a scos la vanzare o serie de timbre dedicate Jocurilor Olimpice si Jocurilor Paralimpice din 2020 de la Tokyo, cu 500 de zile inainte de principalul eveniment sportiv al anului viitor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Zinedine Zidane, dupa revenirea la Real…

- Cațelul din rasa Akita Inu a reușit sa emoționeze o intreaga planeta, devenind un exemplu de loialitate și dragoste necondiționata. Hachiko s-a nascut la 10 noiembrie 1923 in Odate, prefectura Akita, Japonia. A fost adoptat in 1924 de Hidesaburo Ueno, un profesor de la catedra de Agricultura a Universitații…

- Rikako Ikee, din Japonia, favorita a Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020, a fost diagnosticata cu leucemie. La cei doar 18 ani ai sai, Rikako a caștigat pana acum șase medalii de aur și doua de argint la...

- Inotatorul Robert Glința a realizat baremul A in proba de 100 de metri spate, in cadrul etapei de Cupa Europeana de la Luxemburg, și și-a asigurat astfel un loc in lotul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Tanarul de 21 de ani, originar din Pitești, este primul sportiv roman care se…