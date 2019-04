O universitate japoneză nu va mai angaja fumători O universitate japoneza a anunțat ca nu mai angajeaza profesori fumatori, cu excepția unui angajament de renunțare la țigari, scrie AFP.



"Consideram ca a fuma nu corespunde cu munca în educație", a declarat un purtator de cuvânt al Universitații din Nagasaki (sud-vest), Yusuke Takakura, care a adaugat ca astfel de restricții nu încalca libertațile individuale garantate de lege.



Este prima universitate de stat care impune astfel de reguli stricte la angajare, potrivit presei locale.



Începând cu luna august, universitatea va interzice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Credem ca fumatul nu se potriveste cu activitatea in educatie', a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Universitatii Nagasaki (sud-vest), Yusuke Takakura, adaugand ca astfel de restrictii nu contravin libertatilor individuale garantate prin lege. Aceasta este prima universitate de stat…

- Demisia lui Takeda, care va renunta si la conducerea JOC la finalul actualului sau mandat, in luna iunie, a fost acceptata de Comitetul Executiv al CIO. Oficialul nipon era membru al CIO din anul 2012. Tsunekazu Takeda (71 ani), personajul-cheie in obtinerea organizarii Jocurilor Olimpice de vara…

- Papa Francisc intentioneaza sa viziteze Tokyo, Nagasaki si Hiroshima in cadrul calatoriei pe care o va efectua in Japonia in noiembrie, a informat joi cardinalul nipon Thomas Aquino Manyo Maeda, scrie agerpres.ro.

- Cațelul din rasa Akita Inu a reușit sa emoționeze o intreaga planeta, devenind un exemplu de loialitate și dragoste necondiționata. Hachiko s-a nascut la 10 noiembrie 1923 in Odate, prefectura Akita, Japonia. A fost adoptat in 1924 de Hidesaburo Ueno, un profesor de la catedra de Agricultura a Universitații…

- Donald Keene, un erudit in domeniul literaturii japoneze, primul strain care a primit cea mai inalta distinctie culturala din Japonia, a decedat duminica la un spital din Tokyo in urma unui infarct, potrivit Reuters. Prin studiile si traducerile sale din literatura clasica si moderna japoneza,…

- Rikako Ikee, din Japonia, favorita a Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020, a fost diagnosticata cu leucemie. La cei doar 18 ani ai sai, Rikako a caștigat pana acum șase medalii de aur și doua de argint la...

- Inotatorul Robert Glința a realizat baremul A in proba de 100 de metri spate, in cadrul etapei de Cupa Europeana de la Luxemburg, și și-a asigurat astfel un loc in lotul Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Tanarul de 21 de ani, originar din Pitești, este primul sportiv roman care se…