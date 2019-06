Stiri pe aceeasi tema

- „Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, avand o relatie speciala cu Republica Moldova, bazata pe Parteneriatul Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, si impartasind o limba, o istorie si o cultura comune, este preocupata de evolutiile aflate in desfasurare la Chisinau. In…

- Romania is concerned that there is currently "an explosive situation" in the Republic of Moldova, Foreign Affairs Minister Teodor Melescanu said on Monday, adding that our country's ambassador in Chisinau attended a meeting organized by President Igor Dodon on Monday."We called on all political…

- Traian Basescu a povestit duminica la Romania TV si la B1TV cum l-a sunat in cursul zilei pe comisarul european Johannes Hahn pentru a-i cere o interventie a UE in favoarea noului Guvern de la Chișinau. Ulterior, acesta și șefa diplomației europene au anunțat ca UE recunosc noul Guvern al Republicii…

- Partidul Democrat face apel catre misiunile diplomatice acreditate la Chișinau, dar și catre instituțiile internaționale, care monitorizeaza procesele electorale, sa ofere tot suportul pentru desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate. "Sa fie alaturi de toți cetațenii Republicii Moldova, pentru…

- Increderea in scoala noastra de azi nu e mai mare de 50% la nivelulpopulatiei, si asta fata de invatamantul prescolar si fata de invatamantul superior de licenta, altfel, gimnaziul, liceul si invatamantul profesional, deci scoala cea mai larga, fiind considerate in ponderi comparabile intre ele ca destul…

- Guvernarea de la Chisinau sustine parcursul european al Moldovei si va face tot posibilul pentru a forma o coalitie ce va continua reformele. Declaratia a fost facuta de Cristina Balan, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, în prestigioasa publicatie americana "The…

- Papa Francisc a inaugurat, joi, in cadrul unei videoconferințe, noul centru al Fundației Scholas Occurrentes, din cadrul Scolii Naționale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) in București, Romania.Noul centru, unic in Europa de Est, reprezinta un proiect mult-așteptat și care a putut…

